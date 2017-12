'OT 17'. Marina: "Fue un beso de amor y no una reivindicación"

4 dic 2017

"Yo solo quería dar un beso a mi novio, como lo había hecho Roi con su novia, por ejemplo. La única diferencia para los demás es que mi novio es trans", comenta una Marina que, más allá de estrategias de visibilidad, vivió el momento con la naturalidad con la que vive su sexualidad: "Pero ha sido genial ver que la gente se lo ha tomado tan bien pero yo no lo planeé como una reivindicación. Fue un impulso. Solo era un beso de amor".

Marina ha sido una de las voces más bonitas de esta edición, pero recordemos que, al tratarse de un concurso, la audiencia juzga también por la convivencia y la actitud de cada uno. Tal vez ahí ha encontrado un punto débil, sobre todo por su poca confianza en sí misma. O al menos, esa es la impresión que daba: "No es eso, es que soy muy crítica conmigo misma. Pero también es verdad que con esta experiencia ha aprendido a quererme más, a tener más confianza en mis posibilidades….".

En 'OT' he aprendido a quererme más"

Incluso para bailar: "Pues sí, la verdad, al principio fue un agobio pero luego me divertí mucho. De todas formas, tampoco creo que vaya a tener coreografías en mis actuaciones". Fan del cantautor Andrés Suárez, su visita al programa le hizo especial ilusión: "Es el único cantante del que me sé la letras de todas su canciones. Verle en vivo y que me llamara por mi nombre ha sido como un regalo". Aunque, posiblemente, el mejor recuerdo que se lleva son las palabras de Mónica Naranjo: "No es que me dijera que me amaba, que ya eso para mí, viniendo de ella, es lo más… ¡Es que me lo dijo dos veces!".

Marina ha sido una de las concursantes que más cambios de look ha tenido en el concurso: "Hice el 'casting' con el pelo largo, aunque con una parte rapada. Luego me cambiaron de color, me lo cortaron, me lo pusieron rosa chicle, aunque pasé por la fase color pollo… Me han hecho de todo, me encanta. Por ahora me lo voy a dejar así, hasta que me crezca".

Se acabó el sueño pero no ha perdido la esperanza: "Me voy a dedicar a la música, así que voy a seguir estudiando, preparándome. Voy a echar de menos las clases, porque eran una gozada. Y les voy a echar de menos a todos, sobre todo a los que me hubiera gustado tener como pareja en algún dueto".

De su primer compañero, Alfred, solo tiene buenas palabras: "Es un ser mágico: le auguro una carrera brillante".

Seguro que también te interesa...

Mimi ('OT' 2017):"Estaba colgada de Manu Guix"

Thalía: "Soy lo que soy gracias a mis padres"