Así vivió el Balón de Oro Cristiano Ronaldo junto a Georgina

8 dic 2017

Compartir en google plus

Cristiano Ronaldo y su familia se subieron al jet privado ayer por la tarde y pusieron rumbo a París para asistir a la gala Balón de Oro. El futbolista se alzó con su quinto Balón de Oro a 'mejor futbolista del año'.

Su familia siempre ha mostrado públicamente ser su gran apoyo. Por eso, esta vez no iba a ser diferente y todos los Aveiro (Georgina incluida) han estado sentados en primera fila, aplaudiendo a Cristiano. "Nunca dejes de soñar. Tu Quinto Balón de Oro. Feliz de acompañarte de la mano. TE AMO", escribió la modelo junto a una romántica imagen con la Torre Eiffel de fondo.

Cristiano, señalando el quinto con la mano. pinit

Como ocurrió en los premios The Best, Cristiano Jr. subió al escenario, mientras que los mellizos y la pequeña Alana Martina, recién nacida, se quedaron en casa. "No le quiero presionar pero veo algo especial en él", afirmó Cristiano de su hijo.

El momento más especial llegó cuando la pareja subió al escenario y abrieron juntos un regalo de parte de la organización. Un body para la pequeña de la casa con cinco balones estampados, los cinco Balones de Oro que ha ganado su padre.

De camino a París para la gala del Balón de Oro con la familia#balondeoro #CR7 #ballondor Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 5:13 PST

Seguro que también te interesa...

Polémica por la presunta cuenta de Instagram del hijo de Cristiano Ronaldo

Alessandra Ambrosio dice que se casaría con Neymar y besaría a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo posa junto a su hija Eva