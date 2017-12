Isabel Gemio desvela el verdadero motivo por el que dejó la radio

8 dic 2017

A finales de este mes, tras catorce años en Onda Cero, Isabel Gemio se despedirá de 'Te doy mi palabra'. Por eso y porque significa su marcha del grupo Atresmedia, tras 24 años en él, la periodista vivió una de las entrevistas más emotivas en 'El Hormiguero'.

Gemio se abrió con Pablo Motos y explicó los motivos que le llevaron a dejar la radio. "Desde que se hizo pública la noticia de mi marcha he tenido problemas de insomnio, porque todo el mundo ha entendido que yo me quiero ir. Yo tengo unas circunstancias familiares no compatibles con levantarme a las 5 de la mañana los fines de semana. Pedí un cambio de horario y no pudo ser", explicó muy afectada.

Pero la marcha no fue voluntaria, según explicó. "Parece que quiero irme yo, pero no lo he elegido yo. No me voy voluntariamente. Ha sido Onda Cero la uqe ha decidido no prorrogar el contrato. No pasa nada. Yo sólo tengo palabras de agradecimiento por estos 14 años en Onda Cero. He podido hacer un programa maravilloso", sentenció.

Durante la entrevista se mostró fuerte y positiva. "Va a ser muy duro. Pero la realidad es la que es, no pasa nada. Los cambios no tienen que dar miedo", terminó diciendo.

