Isabel Gemio: "Brujo, a veces, parece más un perro que un gato"

La periodista Isabel Gemio, después de más de 14 años al frente del programa de radio Te doy mi palabra en Onda Cero, se despide este mes de diciembre con un maratón solidario.

Aprovechamos la ocasión para que nos presente a Brujo, su gato que, según ella, en ocasiones parece más un perro.

Corazón ¿Llegó Brujo a su vida o usted a la suya?

Isabel Gemio Las dos cosas, aunque el responsable de que Brujo esté con nosotros fue mi hijo pequeño. Llevaba mucho tiempo pidiéndomelo y, por su cumpleaños, le di la sorpresa. Fui a la protectora Abrazo Animal buscando un gato pequeño, de pocos meses, pero no tenían. Cuando ya estaba a punto de marcharme, llegó una señora con Brujo, que entonces tenía nueve meses, pero a mí me pareció muy grande. Ella era alérgica al pelo de gato y no podía seguir con él. Al final me convencieron y me alegro mucho… A mi hijo mayor también le gustan los animales. Estamos encantados. Además, no le hemos querido cambiar el nombre, nos pareció bonito y se lo dejamos.

C. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿y los gatos?

I.G. Yo no sabía que los gatos eran tan cariñosos, los imaginaba siempre a su aire. Brujo, a veces, parece más un perro que un gato. Cuando llegamos a casa, se pone a nuestros pies, rozándonos con su lomo, y se tumba para que le acariciemos. Y por la mañana, al despertarme, hace lo mismo; o se sube encima, si estoy sentada, o en el sofá tumbada.

C. ¿Qué aportó su llegada?

I.G. De repente, él era el protagonista, quería jugar y nos dio mucha ternura y compañía. Hasta la señora que trabaja en casa se siente acompañada y distraída cuando está sola.

C. ¿Cómo lo recibieron sus hijos?

I.G. Fue una gran sorpresa. El mejor regalo de cumpleaños que podía tener el pequeño, y todos encantados.

Fue le mejor regalo de cumpleaños de mi hijo pequeño"

C. Los gatos se caracterizan por su independencia. ¿Usted también?

I.G. Sí. Siempre he sido muy independiente. Es lo primero que tuve claro, porque ser independiente te da libertad.

C. Lleva más de 14 años al frente del programa Te doy mi palabra, en Onda Cero. ¿Cuál es su mejor recuerdo? I.G. Son muchos los momentos inolvidables que hemos vivido. Historias anónimas de personas que no podré olvidar. Como está reciente su muerte y aun estoy muy afectada por ello, te menciono a Rubén Darío, un niño paraguayo de 12 años que conocía a los escritores de todas las épocas y que había leído a todos los grandes de la literatura y sufría una enfermedad rara que le producía tumores internos en varios órganos. En el último año, lo tuvimos de colaborador para que hablara de libros y nos conquistó a todos. A pesar de no encontrarse bien, siempre sonreía y nunca se quejaba. C. ¿Ha quemado una etapa y empieza otra? I.G. Así es la vida. He sido muy feliz haciendo un programa que me ha permitido dar otro registro profesional, más periodístico y de compromiso social, que era lo que me pedía el corazón. C. Creo que se despide con un fin de semana solidario (16 y 17 de diciembre). ¿Cómo será esa despedida? I.G. Seguro que muy emotiva, y nada fácil. Pero será de la mejor forma que podía ocurrir, dando el protagonismo a los enfermos de las patologías minoritarias y a sus familias. Espero que muchas personas colaboren. La investigación es la única esperanza para todos ellos. En Fundacionisabelgemio.com se encuentra toda la información. C. ¿Le ha sorprendido la respuesta de la gente con su fundación? I.G. Estoy muy agradecida a todas las personas que nos ayudan y a las empresas que se van uniendo a nuestra causa. La solidaridad hace más humana a la sociedad, todos nos necesitamos. Esta lucha es muy dura, pero gracias a la generosidad y compromiso de tanta buena gente, nos sentimos menos solos.

