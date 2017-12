9 dic 2017

Éxito absoluto. Las tres firmas de discos programadas para este sábado 9 de diciembre han estado abarrotadas de seguidores de 'Operación Triunfo'. Divividos en Madrid, Valencia y Barcelona, los concursantes de 'OT 2017' han acudido a encontrarse con sus fans con motivo del lanzamiento del primer recopilatorio de la presente edición del talent show, el único disco hasta la fecha que se ha editado en formato físico, y los seguidores del concurso han esperado largas colas para conseguir una firma de sus participantes favoritos.

No se recuerda un éxito parecido en la historia del 'talent show' del programa, a excepción de la primera edición en la que muchos de los concursantes no pudieron llevar acabo la firma de discos por motivos de seguridad ante la abalancha de gente que quería encontrarse cara a cara con sus ídolos, como le pasó a David Bisbal. Ahora, 'Operación Triunfo' ha vuelto a despertar el fenómeno fan y los seguidores del programa no han querido perderse la oportunidad de conseguir un autógrafo de sus participantes favoritos.

En Madrid, situados en El Corte Inglés de San José de Valderas, La favorita Amaia y sus compañeros Mireya, Roi y Agoney han tenido que firmar a un ritmo de vértigo para poder atender a todos los fans que han acudido al encuentro. Tras una hora firmando, los organizadores del evento han querido darle a las jóvenes promesas de la música un descanso de cinco minutos, pero los concursantes se han negado a parar. Entre abrazos, besos y regalos de sus seguidores, los cantantes no daban crédito a lo que estaba viendo sus ojos y solo podían dar las gracias.

Por su parte, en Barcelona la afluencia no ha sido menor. Una larga cola se formaba desde primera hora en el Fnac situado en el Centro Comercial Glòries para poder ver a Alfred, Cepeda, Raoul y Nerea. Al grito de "Alfred ganador", los concursantes firmaban y besaban a sus seguidores.

Mucha asistencia también en Valencia, donde Aitana, Ana Guerra y Miriam atendían a sus seguidores en en El Corte Inglés Nuevo Centro. Las tres concursantes se han dado un baño de multitudes donde recibían regalos y hasta comida de sus fans. Aitana aceptaba un túper de una seguidora y se emocionaba al comprobar lo que habían cocinado para ella.

Las firmas han sido todo un éxito, un reflejo de la popularidad que ha alcanzado 'Operación Triunfo' en su gran vuelta a TVE. El casting, compuesto por 16 aspirantes cargados de inocencia y sencillez, han devuelto la ilusión de los telespectadores por seguir cada paso de sus ídolos televisivos en el 'talent show' más popular de la pequeña pantalla..

