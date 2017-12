La venganza de María José Campanario contra la prensa

11 dic 2017

La mujer del torero Jesulín de Ubrique (43) ha decidido abandonar la primera línea de la prensa del corazón por prescripción legal. El abogado de María José Campanario (38) le aconsejó que, si quería ir a los tribunales para defender su intimidad, debería cerrar la boca y no conceder entrevistas ni declaraciones a medios escritos ni televisivos.

Este consejo, con carácter obligatorio, se producía unos días después de hablar para dos medios de comunicación la segunda semana del mes de septiembre, entre ellos la revista 'Corazón'. La estrategia legal del abogado –como la de otros muchos letrados– no es otra que defender en los tribunales un derecho fundamental y, para ello, se requiere que el cliente no vulnere este derecho en los medios de comunicación. A mediados del mes de septiembre, María José se calló y se subió al carro de su abogado y no al de la prensa.

Tres demandas

Campanario y su familia pidieron a su abogado, Antonio González Zapatero, que analizase todo aquello que fuese injurioso y calumnioso en las informaciones vertidas en los últimos tres meses en relación a su enfermedad y al internamiento en el psiquiátrico El Seranil, donde ingresó el 8 de julio.

El letrado González Zapatero ha realizado su trabajo y ha presentado tres demandas en los juzgados de Arcos de la Frontera (Cádiz). Todas ellas dirigidas a colaboradores de 'Sálvame'. Estos serían, tal y como ellos mismos declaraban el pasado jueves en directo, Kiko Hernández, Mila Ximénez y José Antonio León.

La primera se presentaba hace un mes y las otras dos hace tan solo 15 días. Las tres demandas han sido admitidas a trámite. Las mismas han sido presentadas en los juzgados de Arcos de la Frontera porque es donde corresponde según competencia territorial del demandado. Allí hay tres juzgados de primera instancia e instrucción. Llevan también violencia de género.

Según ha podido conocer esta publicación, al despacho de abogados que lleva los asuntos de Campanario no le pareció coherente la intervención de su clienta, concediendo declaraciones sobre su enfermedad a este medio y a su revista de cabecera. En aquel momento, la posible intención de la odontóloga de demandar a quienes habían hablado en términos generales de su enfermedad se había truncado. A partir de entonces, los posibles procesos judiciales deberían ajustarse a la motivación de la injuria y la calumnia, recogidos en el Código Penal en los artículos 205 y siguientes.

El mejor defensor

María José decidió adoptar como hoja de ruta los consejos de su nuevo abogado, Antonio González Zapatero. Anteriormente, la mujer de Jesús Janeiro había confiado en la letrada Cyntia Ruiz, abogada, entre otros rostros célebres, de Isabel Pantoja. Esta revista ha podido averiguar que Campanario decidió abandonar a Cyntia porque, cuando estaba a su servicio, no había ejecutado las demandas que consideraba pertinentes. Los procesos nunca se iniciaron. Otros clientes han abandonado durante este tiempo también a la abogada.

González Zapatero está considerado en la profesión un verdadero especialista en la defensa de la intimidad y el honor. El letrado es el abogado de personajes de la primera línea del papel cuché. Eugenia Martínez de Irujo, Fran Rivera, Pepe Navarro y nombres muy consolidados de la ‘nobleza obliga’ de nuestro país le han elegido para ser el guardián de su intimidad.

