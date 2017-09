Los WhatsApp entre Campanario y Andreíta

27 sep 2017

Nueva vuelta de tuerca en las historias de María José Campanario, el teléfono y las relaciones con Belén Esteban y su hija, Andreíta. el diario 'La Razón' ha mostrado una serie de WhatsApp intercambiados entre la adolescente y la mujer de su padre que han terminado de hartar a la princesa del pueblo.

En los mensajes, lo primero que se aprecia es que Andrea, en vez de hablar directamente con Jesulín de Ubrique, su padre, lo hace con María José. Algo que viene a demostrar lo que lleva años sosteniendo Belén: el torero no se preocupa por su primogénita ni lo que le suceda.

Los primeros mensajes que han salido a la luz serían de cuando Andrea acabó sus estudios y le comunicaba que había aprobado todo y que tenía intenciones de irse a estudiar a Birmingham, tal y como todos sabemos.

Los segundos son más recientes, de este verano, cuando Jesulín tuvo un susto en una de las ferias en las que saltó al ruedo. Su hija se preocupó por su estado de salud y preguntaba a Campanario si se encontraba bien.

Sin embargo, la Esteban estallaba un par de días después de saberse esta información en el plató de 'Sálvame' advirtiendo que venía "calentita" y matizando el tema de estas conversaciones. "Vengo calentita. Ya no me corto. Nadie tiene que sacar un WhatsApp de mi hija siendo menor de edad. Y que toda España se entere de la nota que ha sacado en Selectividad. Voy a explicar yo por qué está ese WhatsApp, porque juegan sucio…", decía.

"Que muestren también los WhatsApps que le puso a mi hija antes del verano, en los que decía que quería ver a su madre", continuaba con el relato, muy enfadada, Belén. Y lanzaba una advertencia muy clara: "Jesús, que sea la última vez que tu mujer manda un mensaje de mi hija a Carmen Pardo. Dejad de hablar de mi hija. La persona que filtra todo es María José Campanario. Y no digo más cosas por no dejaros a la altura del betún"

"Yo con Campanario no tengo nada, pero como ellos juegan muy suciamente…. Si quieren dar a entender que mi hija no me cuenta las cosas están muy equivocados, porque lo sabía. La suerte es que tengo confianza y amor por mi hija, cosa que su padre no tiene", proseguía.

Y para concluir, se mantenía en la misma línea que ha venido manifestando estos años: "Lo que más quiero en mi vida es ella y no quiere que se hable de ella. Yo lamento haberlo hecho"

