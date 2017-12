Así es el nuevo amor de Marta Sánchez

11 dic 2017

Se define según sus propias palabras como "actor, Sagitario ascendente Leo, positivo, alegre y muy aventurero", este es Miguel Such. El podría ser el afortunado que ha conseguido conquistar de nuevo el corazón de la cantante, Marta Sánchez.

Además de ser actor también es bailarín e hizo sus pinitos en la televisión, con un papel protagonista en la serie 'Compañeros' y posteriormente durante su participación en la edición de 2008 de 'Supervivientes'. De la que apenas se le recuerda, ya que fue expulsado durante la primera semana.

El actor y la cantante se han dejado ver estos días juntos por las calles de Madrid. Así lo ha mostrado en imágenes la revista '¡Qué me dices!' de este mismo lunes.

Parece que Marta ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor tras su ruptura con el analista financiero Casey Ustick, del que llegó a asegurar que: "No me gustaba la forma de ser de Casey así que... ¡Puerta! Mi problema es que me gustan demasiado jóvenes y luego no funcionan las cosas, aseguró en su día a la revista 'Love'.

Such fue presentador de la MTV España durante cinco años y luego decidió marcharse al extranjero y probar suerte. Y la ha encontrado, ya que actualmente tiene un espaio televisivo en la cadena colombiana RCN por la que ha sido premiado al EMMY. En esta misma cadena conoció a la que fue su novia por un tiempo, Cindy Better. Una historia de amor que ambos ya dan por terminada.

Además de esto también comparte reparto con Penélope Cruz y Javier Barden en 'Loving Escobar', dirigida por Fernando León de Aranoa.

Está claro que sea por sus vidas profesionales o por sus desamores, Marta y Such comparten una relación muy especial.

