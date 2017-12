13 dic 2017

Las redes sociales han sido el rincón donde habitaba la esperanza de los que creen en el amor para pensar en una posible reconciliación de David Bustamante y Paula Echevarría. Por eso, ayer las redes ardían al darse cuenta de que él había dejado de seguir en Instagram a la que, a día de hoy, sigue siendo su mujer, pero de la que vive separado desde hace más de medio año.

Vamos, que el 'unfollow' del cantante se convirtió en objeto de noticia y de todo tipo de teorías conspiranoicas como, por ejemplo, que la firma de ese divorcio que parece no llegar nunca, estaba al caer.

Pero parece que no. Que ese no ha sido el motivo por el que Bustamante ha dejado de seguir todos y cada uno de los movimientos de su ex en la red social. Al menos, no según la explicación que ha dado esta mañana Pepe del Real en 'El programa de Ana Rosa'.

El pasado fin de semana, Paula mostró varios vídeos esquiando junto a su hija. Algunos de los usuarios se dirigieron en términos muy duros al considerar que estaba sobreexponiendo a la menor. Bustamante salió en defensa de Echevarría y de su hija. Y eso lo que ha provocado la ciberdistancia.

No le hace gracia que la gente critique lo que los padres hacen con sus hijos"

Lo explicamos con las palabras del colaborador del espacio de Telecinco: "David entró al trapo y sus asesores le han dicho que continúe manteniendo el perfil bajo que ha tenido hasta ahora". Vamos, que intenté mantenerse lo más alejado posible del foco mediático, que ha quedado demostrado que le altera en demasía y le hace flaco favor a su imagen.

"Le ha recomendado que no comente. Él tiene mucho más carácter que Paula y lo lleva peor. No le hace gracia que la gente critique lo que los padres hacen con sus hijos", ha añadido Del Real.

Veremos si Bustamante, hombre visceral, es capaz de mantenerse al margen y no meterse cuando se trata de defender a su hija y a la mujer con la que ha pasado una década de su vida.

