El 'tonteo' de David Bustamante con Aitana, de 'OT 17'

5 dic 2017

Compartir en google plus

Ayer, David Bustamante repitió como cuarto miembro de jurado de 'Operación Triunfo', esa silla que va rotando y que cuenta cada semana con un rostro conocido de nuestra música. El cántabro tuvo tiempo para valorar las actuaciones, para bromear y para lanzar algún que otro piropo a una de lac concursantes.

Aunque comenzaremos por las bromas. Porque parece que, mientras la prensa intenta saber dónde y con quién pasará las vacaciones de Navidad, él se lo toma a cachondeo y juega al despiste. "Me voy a casa de Manuel Martos con todos. Manuel va a cocinar el pavo de Navidad y va a ser todo maravilloso", aseguraba.

Pero el gran 'momentazo' lo dejó con Aitana sobre el escenario. A esta le tocó cantar con Raoul -conoce aquí a su hermano famoso- un tema de Justin Bieber: 'Let me love you'. Y él se quedó sin fondo en un momento determinado y perdió la voz.

En las valoraciones, David le excusó: "No me extraña, con ese pedazo de mujer que tienes al lado". Un piropo que trató de rebajar poniendo el acento en lo bien que canta la muchacha. Quizá sabedor de que hoy, habría quien sacaría a la luz ese comentario con tintes de ligoteo.

Seguro que también te interesa...

'OT 17', gala 6: del 'striptease' a Eurovisión

'OT 17', gala 6: el público salva a Amaia del escarmiento del jurado

'OT 17', gala 6: todas las actuaciones al detalle

'OT 17', gala 6: Ricky, el expulsado