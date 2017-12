Roberto Leal: "Pepa puede tener todos los novios que quiera"

13 dic 2017 ángeles villacastín

Roberto Leal (38), el presentador de 'Operación Triunfo', nos habla de Pepa, la chihuahua que ha conquistado su corazón y el de los más de 11 millones de seguidores que tiene en su Instagram: @soylapepa.

Hablamos con él de animales y televisión.

Corazón ¿Cómo surgió su historia de amor con Pepa?

Roberto Leal Pepa es descendiente de Hulk, un chihuahua de unos amigos. Cuando nació, tardé más de dos meses en llevarla a casa, tuve que esperar al destete. Me cabía en una mano, le puse un lazo rosa y se la regalé a mi mujer, Sara. Cuando la vio, pensó que era un muñeco de peluche... Nos cautivó a los dos inmediatamente.

C. Roberto, usted es muy grande, ¿por qué un chihuahua?

R.L. Me encanta esta raza, y a mi mujer, también. Son muy cariñosos, pero, sobre todo, por espacio. Mi casa no es grande y también hay que pensar en su comodidad.

C. Me ha sorprendido que Pepa sea una gran internauta. ¿Cuándo empezó esta actividad?

R.L. Tanto mi mujer como yo usamos redes sociales y, cuando Pepa lo vio, enseguida nos pidió que le abriéramos una cuenta en Instagram. Nos hemos convertido en sus community manager y ya tiene casi 12.000 seguidores. Soy la Pepa (@soylapepa) recibe muchos mensajes.

C. Además de Pepa, está Lola, su hija, que tiene poco más de cuatro meses. ¿Cómo se llevan?

R.L. Es pronto para que interactúen. Al principio, Lola tuvo unos celos que le produjeron apatía, aunque enseguida lo superó. Yo creo que es fundamental que los niños se críen con animales.

C. ¿Han pensado en aumentar la familia?

R.L. A nosotros nos gustaría tener más hijos, uno o dos más. Pepa no va a poder por su tamaño, no es recomendable, según dicen los veterinarios. Pero, por supuesto, puede tener todos los novios que quiera.

El beso de Marina no tendría que ser noticia"

C. Ahora hace doblete, está en España directo y 'OT', dos programas con buenas audiencias. ¿Cómo lo ha conseguido?

R.L. 'España directo' ha vuelto al formato original y ha funcionado. En 'Operación Triunfo', todos hemos ido de menos a más.

C. 'OT' (TVE) desapareció hace seis años y usted ha cambiado de registro.

R.L. Un auténtico reto. Era un arma de doble filo. Todo el mundo lo recordaba con mucho cariño y la vuelta era muy esperada. Ha sido un regalo enorme poder trabajar en un gran formato y en prime time, estoy contentísimo.

C. ¿Qué destacaría usted de esta nueva edición?

R.L. Estos chavales están despertando curiosidad en mucha gente. Es un grupo muy heterogéneo, transmiten nuevos valores, creo que hemos hecho un buen 'casting' y eso se está notando.

C. ¿'OT' ha conseguido atraer a una audiencia joven?

R.L. Creo que todavía hay algo que no somos capaces de medir: el movimiento en redes. Desde el primer día, 'Operación Triunfo' es trending topic y tiene cuatro veces más tuits que 'Gran Hermano'. Todos los días hay más de 50.000 o 60.000 personas enganchadas al canal 24 horas de 'OT' para ver qué cantan. TVE ha conseguido atraer a un público más joven y ser una televisión más moderna. Creo que la imagen que estamos danto es buenísima.

C. ¿Por qué el beso entre Marina y su novio transexual, Bastian, ha suscitado tanto revuelo?

R.L. Creo que hay que normalizarlo todo. Es noticia porque no sucede habitualmente. Parece que es algo extraño y no lo es. No tendría que ser noticia. Esta generación es así, no tienen tapujos y demuestran lo que quieren.

C. ¿Cómo gestiona la empatía que puede sentir por los concursantes?

R.L. Me mantengo al margen y les apoyo mucho. Incluso, cuando han salido del programa, mantengo el contacto.

C. Y a usted, ¿cómo se le da lo de cantar?

R.L. Hace unos meses, grabé una versión del Despacito, de Luis Fonsi, con la Pepa: No es perrito. La colgué en Facebook y se convirtió en viral.

