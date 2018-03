Lluvia Rojo: "La gente compra cerdos vietnamitas engañada"

7 mar 2018 ángeles villacastín

La actriz y cantante Lluvia Rojo, que durante más de 15 años interpretó el papel de Pili, la peluquera en la serie 'Cuéntame' (TVE), nos ha invitado a visitar la protectora de animales, ALBA, con la que colabora y donde habitan los amigos de su perro Fox, un chihuahua que fue adoptado y que posa ante la cámara sin inmutarse.

Hablamos con ella de animales y trabajo.

Corazón Se ve muy tranquilo a Fox.

Lluvia Rojo Sí, Fox es un abuelete. Tiene unos nueve años y eso hace que esté más tranquilo.

C. Es adoptado, ¿no es así?

L.R. Colaboro con esta protectora (ALBA) y cuando lo necesitan, me llevo a mi casa perros, gatos e, incluso, tuve una cerda vietnamita, Lucy. Fox estuvo un año con nosotros, y enseguida nos enamoramos y lo adoptamos. En casa viven también tres gatos, Kleo, Johnny Kat y Spider-Kat, con los que se lleva muy bien.

C. ¿Cómo que se los lleva a su casa?

L.R. Claro, son de acogida. Están en las casas hasta que son adoptados. Hay gente que no lo hace porque piensa que luego le dará pena dejarlos. Yo no lo creo y he tenido muchos. Siempre hay que pensar que están un tiempo determinado y que los hacemos felices.

C. ¿Por qué acogió un perro tan mayor cuando la mayoría de los adoptantes los prefiere cachorros?

L.R. Para tener un cachorro hay que tener mucha energía y tiempo para lo que necesita. Un perro adulto es más tranquilo. Alguna vez he tenido gatitos huérfanos a los que hay que darles cada dos horas de comer, pero perros, siempre adultos.

C. ¿Cómo fue la experiencia con Lucy, la cerda vietnamita?

L.R. Tener cerdos vietnamitas ha sido una moda que espero que se esté extinguiendo. La gente los compra seguramente engañados. De pequeños son una monada, más chiquitines que un gato, pero crecen y crecen, y en ese momento los abandonan. Entonces se los llevan a las protectoras que, en muchas ocasiones, están saturadas.

Me llaman para hacer rescates a gatos y perros"

C. ¿Cuánto tiempo estuvo con usted?

L.R. Fue hace dos años, iba a estar un mes en mi casa y se quedó cinco meses más. Fue una experiencia interesante porque los cerdos son muy inteligentes y aprenden rapidísimo. Lo único que tienen es una compulsión increíble por comer, es muy difícil controlarlos. Un cerdo no es un animal para tenerlo en una casa, tienen que estar en una finca, una granja.

C. Además de llevarse perros en acogida, ¿de qué otra forma colabora con la protectora ALBA?

L.R. Me llaman para hacer rescates, sobre todo de gatos y perros, para después traerlos a la protectora. El número de abandonos es muy grande. Hay que pensar que un animal no es un regalo: es una responsabilidad para toda la vida, te hace compañía, es bueno para la gente mayor, increíble para los niños, te baja la ansiedad, tiene grandes beneficios para la salud... pero tienes que educarlo, sacarlo si es un perro y organizarte en las vacaciones. Es un compromiso muy grande el que adquieres.

C. ¿Cuántos animales se han recogido en esta protectora el año pasado?

L.R. Se recogieron 386 perros y 793 gatos. Cuando está llena, cerramos las puertas, pero en ningún caso nosotros los sacrificamos. También tenemos cabras, ovejas, ahora una burra, un poni, las cerdas vietnamitas…. Estos animales están abandonados, los incauta la Guardia Civil o la policía y nos los traen.

'Cuéntame' es mi casa, pero un artista tiene que buscar otros retos profesionales"

C. ¿Se han encontrado con casos duros?

L.R. Muchos. Perros de pelea, entrenados para matar, y los que utilizan como 'sparring' llenos de heridas.

C. A nivel profesional, ¿qué hace en estos momentos?

L.R. Acabo de terminar la obra El príncipe y la corista, y tengo otro proyecto teatral, pero no lo puedo contar. Además hago una sección de cine y música en el programa El canto del Grillo, de RNE y soy profesora en la Universidad Europea de Cine.

C. Hace meses dejó de trabajar en la serie 'Cuéntame', ¿cuál fue el motivo?

L.R. He estado 16 años en Cuéntame. Dejé la serie el año pasado. Me llevo genial con todo el mundo y es mi casa, pero un artista tiene que buscar otros retos creativos. Ahora estamos a punto de estrenar una película, que hice el año pasado, titulada Conducta animal. Está basada en la conducta de unos maltratadores de animales y se estrenará en el festival de Murcia de Terror.

C. ¿Le gustaría volver a la tele?

L.R. Por encima de todo soy actriz y me encantan las series, pero hay un programa que me gusta mucho y es Tu Cara me suena, de Antena 3. Fui una vez e interpreté el papel de Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes, la canción era Moonriver. Me pareció una experiencia increíble: cantas, te caracterizan e interpretas a otra persona. Tiene que ver mucho con el trabajo de un actor.

