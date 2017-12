María Lapiedra: "No he sido una simple amante de Gustavo González"

14 dic 2017

Han pasado meses desde que María Lapiedra, sentada en el 'Deluxe', soltara el bombazo: había mantenido un romance con el fotógrafo Gustavo González. Una relación secreta que duró ocho años y que le ha costado el divorcio, tras 30 años juntos, a Gustavo.

Ayer, la revista 'Diez Minutos' ofrecía la noticia de esa separación y él, llorando, hacía una confesión en 'Sálvame' y se mostraba como único culpable de que su familia se hubiese desquebrajado. Efectivamente, había reconocido la infidelidad a su mujer y ella no ha podido perdonarle.

Entre Gustavo y yo hay una conexión especial"

Por la noche era la tercera en discordia, Lapiedra, quien hablaba de nuevo. Lo hacía en 'Cazamariposas', donde sentenciaba: "Yo no he sido una simple amante, conozco a sus hijos y ha sido el amor de mi vida. Hay una conexión especial entre nosotros y por eso al final siempre volvemos a hablar y a vernos".

María, que reveló que González lleva separado desde agosto, aunque no se haya conocido hasta ahora, decía estar sorpendida de que este hubiese hablado a corazón abierto. "Estoy flipando con todo esto. Gustavo es muy reservado con su vida privada y es la primera vez que le veo así en televisión".

"Acabo de hablar con él y está echo polvo, pero contento por haber podido decir que estuvo conmigo. Ha cumplido con su palabra y lo ha confesado todo. En contra de lo que escribe la revista Diez Minutos, en su matrimonio sí ha habido terceras personas", continuaba.

Además, acusaba a los colaboradores de 'Sálvame' de conocer la historia desde hace tiempo y no dar la cara por ella: "Los colaboradores de 'Sálvame' sabían desde hace años que todo lo que contaba sobre nuestra vida juntos era verdad. Pero cuando me sentaba en las entrevistas hacian ver a la audiencia que no sabían nada y yo estaba mintiendo. Entiendo que querían proteger a su compañero porque estaba casado, pero yo jamás he contado una mentira en televisión"

