El matrimonio de María Lapiedra, en crisis por su historia con Gustavo González

15 dic 2017

Desde el miércoles se ha convertido en uno de los temas más importantes de la crónica social. El matrimonio de Gustavo González terminó. Y lo hizo por aquella infidelidad, que duro ocho años, con María Lapiedra. Ella, incluso, ha llegado a decir estos días que él siempre fue el hombre de su vida.

Obviamente, estas palabras no le han sentado nada bien a Mark Hamilton, su marido. Aunque ella dice que este está muy metido en su mundo -es arquitecto- y no presta atención a los líos mediáticos, lo cierto es que María ha reconocido que su matrimonio se tambalea por culpa de esta historia que ella misma destapó en su día y que, ahora, está alimentando.

Mi marido me ha dicho que ya hablaremos cuando se le pase el cabreo"

"Me ha dicho que cuando se le pase el cabreo que tiene ya hablaremos, porque hasta ahora no hemos tratado el tema. Yo también necesito tiempo para tener esa conversación, está todo muy reciente. Hay que pensar las cosas. En este momento no dormimos en la misma cama, él está en otra habitación", ha revleado delante de la audiencia de 'Cazamariposas'.

Además, ha manifestado cómo se siente en estos momentos. "Si tengo que llorar o estar mal lo haré en mi casa. No pienso darle el gusto a los colaboradores de 'Sálvame' de verme mal para que me vuelvan a ridiculizar. Si él llora, lo alaban, si lo hago yo, soy la putilla que lo hace para ir al 'Deluxe'".

¿Se arrepentirá ahora Lapiedra de haber sacado a la luz su historia de amor con Gustavo?

