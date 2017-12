14 dic 2017

"Es cierto que me he separado. Conocí a mi pareja en selectividad; llevábamos más de 30 años juntos. Está siendo la etapa más complicada de mi vida", con esas palabras, Gustavo González reconfirmaba en el plató de 'Sálvame' que su matrimonio había finalizado.

Lo hacía horas después de que la revista 'Diez Minutos' ofreciera la información en sus páginas, asegurando que el colaborador de Telecinco y su mujer y madre de sus cuatro hijos, Toñi, habían puesto punto y final a una relación de 30 años.

Al parecer. el testimonio que ofreció María Lapiedra meses atrás asegurando que había mantenido una relación con ella paralela a su matrimonio, fue determinante para que su historia de amor haya terminado saltando por los aires.

No se merece el daño que le he hecho"

Muy emocionado, Gustavo relataba ante sus compañeros, como en una especie de catarsis: "Es complicado, sobre todo por mis hijos. Le he contado cosas. Vino María Lapiedra, contó lo que contó y se lo he reconocido a mi pareja. Para ella fue difícil recuperar lo que he perdido".

Con lágrimas en los ojos aseguraba: "Le tengo tanto cariño, que juro que me gustaría que fuese feliz. No se merece el daño que le he hecho, es un pedazo de mujer".

González, que asegura que ahora no piensa en rehacer su vida, sino en tratar de que sus hijos sufran lo menos posible ante la ruptura de sus padres, concluyó muy emocionado: "Mi hijo me dijo: 'Papá para mi eras un héroe y ahora no'. Estoy seguro que voy a recuperar su cariño y que me respeten. Ahora no quiero mentir y que mis hijos me acepten con esos errores. Quiero recuperar el cariño de la madre de mis cuatro hijos. Sé que ella ahora está decepcionada".

Seguro que también te interesa...

Gustavo González o cómo fastidiar la graduación del hijo de Julio Iglesias