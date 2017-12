Jorge Javier Vázquez cuenta que rompió con su pareja por el proceso independentista

15 dic 2017

Sin duda, el tema político es uno de los que más discusiones genera, tanto en las barras del bar como en el seno de las familias. Una situación que afecta, por supuesto también, a nuestros famosos. Si no, que se lo pregunten a Jorge Javier Vázquez.

El presentador reveló ayer en 'El programa de Ana Rosa' que, una de las múltiples veces que lo ha dejado con su novio, el motivo no fue otro que una discusión de índole política por el tema de la independencia en Cataluña.

"Yo tengo un novio desde hace diez años. Hemos roto muchas veces. Una de ellas fue por el asunto catalán. Empezamos a discutir y lo dejamos. No te voy a desvelar las posturas porque forma parte de su privacidad", relató el conductor de 'Sálvame' y 'Gran Hermano'.

Desde que vivo en Badalona, escucho la palabra independencia"

"Desde que vivo en Badalona, escucho la palabra independencia. Sin embargo, durante muchos años, no he escuchado nada de esto. En mi familia este problema no existía. Hace poco mi hermana me contó que no se habla de estos temas para no discutir", proseguía con su reflexión.

Y finalizaba: "Me gustaría que saliera el no. Lo que no se puede hacer es no escuchar. Le pedimos a los políticos algo que nosotros no hacemos: escucharnos".

