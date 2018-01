La grave crisis de pareja de Jorge Javier VÃ¡zquez

24 ene 2018

No corren buenos tiempos para Jorge Javier Vázquez. Al menos, en el terreno sentimental. O eso es lo que revela en su portada la revista 'Diez Minutos', donde se asegura que, tras diez años juntos, él y Paco atraviesan un bache del que no saben si saldrán.

Bien es cierto que el presentador ya ha confesado en ocasiones anteriores que han roto y han vuelto varias veces. Llegó a relatar cómo, una de las veces, la separación temporal se debió a una diferencia de pareceres con el tema de la situación política en Cataluña.

Después de un 2017 en el que Jorge Javier atravesó un mal momento laboral que le llevó a estar sumido en una depresión, este año parece empezar dándole guerra en la parcela personal.

Con su obra 'Grandes éxitos' estrenada, quizá sea momento de refugiarse en el trabajo y apoyarse en esos compañeros que le arroparon en el día del estreno.

Quien estamos seguros que no le servirá de refugio es Risto Mejide. Vázquez ha confesado en una entrevista con la revista 'Lecturas' que sus piques en 'Got Talent'les ha costado la amistad. Lo que no ha especificado es si hay vuelta atrás y serán capaces de personarse.

