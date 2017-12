La disculpa de Risto Mejide con Pablo López casi una década después

16 dic 2017

Nunca es tarde para corregir un error y pedir disculpas. Risto Mejide ha demostrado que sabe reconocer cuándo se ha equivocado y esta semana ha saldado una cuenta pendiente con Pablo López. El popular artista que acaba de estrenar nuevo disco y que triunfa como 'coach' de 'La Voz' (Telecinco) fue uno de los concursantes más castigados por las valoraciones de Risto Mejide en 'Operación Triunfo' y ahora, el publicista se ha disculpado.

Risto, que clasificó a Pablo López de "pianista de crucero" e incluso le puso el mote "chepablo", fue muy duro con un concursante que, según su criterio, nunca llegaría a nada en el mundo de la música. Hoy, Pablo López es uno de los artista más alabados por el público y la crítica, motivo por el que Mejide ha hecho públicas sus disculpas.

En una serie de tuits, Mejide se expresaba así sobre el ex triunfito que participó en 2008 en el popular talent show 'Operación Triunfo', que en esa época se emitía en Telecinco: "Jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado. Siempre me rendiré al talento. Y Pablo López lo ha demostrado. Con creces. Inmenso", aseguró.

"También tengo que decir que lo que ha demostrado lo ha hecho después y muy a pesar de lo que hizo en OT", apuntó. "Y que ojalá me hubiera equivocado del mismo modo con todos los demás. El país estaría repleto de buena música".

"Hoy soy muy fan de Pablo. Supo resarcirse de un programa de televisión, que no es fácil, y aún así hacer prevalecer su arte. Ojalá siga regalándonos temazos. Por muchos años", concluyó.

También tengo que decir que lo que ha demostrado lo ha hecho después y muy a pesar de lo que hizo en OT. Y que ojalá me hubiera equivocado del mismo modo con todos los demás. El país estaría repleto de buena música. — Risto Mejide (@ristomejide) 13 de diciembre de 2017

Hoy soy muy fan de Pablo. Supo resarcirse de un programa de televisión, que no es fácil, y aún así hacer prevalecer su arte. Ojalá siga regalándonos temazos. Por muchos años. — Risto Mejide (@ristomejide) 13 de diciembre de 2017

Las disculpas de Risto llegan casi una década después de que su camino se cruzara con el de Pablo López, un artista que siempre se sientió arropado por el piano en el escenario y que hoy es su gran seña de identidad.

Hace unos años, artista y publicista se volvían a sentar juntos en un plató de televión para conversar en 'Al rincón de pensar', el espacio que Risto protagonizó durante su etapa en Antena 3. Ambos acercaron posturas en ese momento, pero nunca quedó claro si Risto se arrepentía o no de haber sido tan duro con Pablo López. Hoy, casi 10 años después de la experiencia, todo parece solucionado.

Seguro que también te interesa...

Pablo López: "Siempre me ha dado miedo el fracaso"

Pablo López rompe a llorar en 'La Voz'

La luna de miel de Risto Mejide y Laura Escanes en Tailandia