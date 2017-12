Empeora el estado de salud de Carmen Franco

17 dic 2017

La familia Franco se reune al completo para permancer cerca de Carmen. Según apunta La otra crónica, la duquesa pasara la Nochebuena rodeada, por primera vez en bastante años, de sus siete hijos -Carmen, Francis, Mariola, Merry, Cristóbal, Jaime y Arancha- y la mayoría de sus nietos y bisnietos. Años atrás, Carmen Franco pasaba esta noche tan señalada en casa de su hijo Francis o si nieto Luis Alfonso, pero esta ocasión es distinta.

El delicado estado de salud de Carmen ha alarmado a sus hijos que han decidido reunirse en estas las que pueden ser las últimas Navidades con su madre. En declaraciones a La otra crónica, un íntimo de la familia revela que "En estos momentos Carmen permanece casi todo el día en un chaiselongue, sin moverse. Le están administrando remedios paliativos para que no sufra".

Carmen Franco sufre un cáncer para el que no existe tratamiento. "Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés", explicaba en una entrevista concedida para el mismo mediol

Ahora, parece que la situación ha empeorado, pero la familia Franco podrá compartir, al menos, de esta Navidades junto a Carmen Franco.

