Carmen Franco: "Tengo un cáncer terminal"

19 nov 2017

Esta semana, se publica la biografía de Carmen Franco, un libro escrito por Nieves Herrero que se lanzará al mercado bajo el título 'Carmen. El testimonio novelado de la hija de Franco. Una mujer testigo de la historia', editado por La Esfera de los Libros.

Con motivo del lanzamiento de la obra literaria, La Otra Crónica ha entrevistado a la hija de Franco y ha recibido con sorpresa la noticia de que Carmen sufre un cáncer para el que no existe tratamiento. "Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés", explica con entereza.

A pesar del shock de la noticia, a sus 91 años, Carmen asegura que ya lo tiene asumido y habla de ello en uno de los capítulos que dan forma a su biografía. "Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me pillará quieta, reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás ni la de mis padres ni la de mi marido ni la de mis hijos. Soy Carmen, nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia. No sé cuánto tiempo voy a vivir más, tampoco me importa. Hasta donde llegue he llegado...".

Aprovechando que su hija, Carmen Martínez Bordiú, se sentó este fin de semana en 'Sábado Deluxe', Jorge Javier se interesó por conocer cómo recibieron en la familia la noticia del delicado estado de salud de Carmen Franco y cómo se encontraba ella. "Intuía que no estaba bien. Ha vivido una vida plena, rodeada de sus seres queridos", afirmaba Martínez Bordiú para después añdir: "A mí me da miedo la pérdida de mi madre, pero intento aprovechar el tiempo".

