Carmen Martínez Bordiú: "Para mí es más importante el sexo que para Tim"

19 nov 2017

Este sábado, Carmen Martínez Bordiú se sentó en el sillón de 'Sábado Deluxe' para hablar de su vida personal, su actual relación con Tim, un joven australiano 34 años menor que ella, y el estado de salud de su madre, enferma de un cáncer terminal.

En primer lugar, Jorge Javier se interesó por conocer cómo recibieron la noticia del delicado estado de salud de Carmen Franco y cómo se encontraba ella. "Intuía que no estaba bien. Ha vivido una vida plena, rodeada de sus seres queridos", afirmaba Martínez Bordiú para después añdir: "A mí me da miedo la pérdida de mi madre, pero intento aprovechar el tiempo".

Las siguentes preguntas estuvieron relacionadas con Tim, el joven novio de Carmen Martínez Bordiú con el que Corazón la descubrió hace unas semanas. "Llegó en el momento adecuado", confesó antes de señalar que "yo dí el primer paso. Ya tengo una edad en la que no me paro a pensar, si gusta bien y si no...". Asegura que se compenetran muy bien, aunque explicó que "para mí es más importante el sexo que para él".

Carmen Martínez Bordiú aseguró que su círculo más cercano no conocía su nueva relación. "No le conté a nadie que estaba saliendo con él" y explicó que tando su madre como sus amigas más íntimas se enteraron de su nueva relación por la fotografías que Corazón publicó en exclusiva.

La invitada habló también de sus relaciones anteriores y sorprendió que confesara que su anterior pareja, Luis Miguel Rodríguez, mantenía a su vez encuentros con otras mujeres, algo que a Carmen no le gustaba. "Él me reconoció que estaba con otras mujeres. Yo me iba a dormir y Luis Miguel se iba con sus amigas. Yo no lo llevaba muy bien".

Una vida de exclusivas

En el terreno laboral, Carmen Martínez Bordiú no tuvo ningún reparo en confesar en 'Sábado Deluxe' cuál es su fuente de ingresos: "He vivido sin trabajar toda mi vida", asegurando que solo gana dinero gracias a las exclusivas. "Mi única fuente de ingresos es la venta de exclusivas, porque no se hacer negocios. Vivo gracias a la prensa del corazón", detalló.

