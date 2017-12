Carme Chaparro, sobre su enfermedad: "No recuerdo haber escuchado el silencio"

18 dic 2017

Carme Chaparro confesaba el pasado lunes, a través de su cuenta de Twitter, la 'enfermedad rara' que sufre desde hace años y que condiciona su día a día. Una de las confesiones más difíciles para la periodista, y es que la enfermedad de Mánière le produce un pitido constante en su oído derecho, algo con lo que la presentadora ha tenido que aprender a vivir y de lo que ha hablado en su paso por el plató de 'Viva la vida'.

En el programa confesó sentirse abrumada por la gran repercusión que tuvo la confesión de su enfermedad en 'Twitter'. Una enfermedad que sufren 3 de cada 1000 españoles entre los 25 y los 65 años y de la que asegura que "De día es soportable. De noche no tanto".

Chaparro también aseguró que hay muchas variaciones en los síntomas de esta enfermedad y que en su caso: "Yo no tengo vértigo, pero no tengo consciencia de haber escuchado en alguna ocasión el silencio" (...) "Al final, te acostumbras y dejas de ir a sitios con mucho ruido porque no escuchas". Como por ejemplo, discotecas o restaurantes, porque si no te tienes que pegar mucho a la gente porque no les escuchas...", añade la presentadora.

El momento con más emoción en el programa, llegó cuando escuchó la historia de Marta. Una joven con la misma enfermedad que la presentadora y que llegó a estar cuatro meses en una silla de ruedas por el vértigo que esta enfermedad le ocasionaba.

Carme Chaparro escucha el testimonio de Marta en 'Viva la Vida'. pinit

Carme Chaparro no pudo evitar emocionarse después de escuchar la historia del paso por quirófano de Marta y su lucha constante contra la enfermedad.

Chaparro se ha convertido así en todo un referente, para muchas personas que padecen esta u otras enfremedades poco conocidas y un claro ejemplo de superación.

