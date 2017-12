Cristiano Ronaldo financiará la construcción de un hospital pediátrico

19 dic 2017

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid y capitán de la selección de Portugal está en su mejor momento. Después de tener su primer hijo biológico, en sólo seis meses formar una familia numerosa y autodeclararse "el mejor jugador de la historia" con 5 galardones Balón de Oro confesaba el gran cambio personal que ha supuesto ser padre:

“No se puede explicar. Es un viaje único y personal, algo que me ha cambiado por completo. Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me he ablandado y me ha dado una nueva perspectiva de lo que es verdaderamente importante en la vida”

Pues bien, después de ver la vida desde otra perspectiva, el delantero se lanza con otro proyecto solidario: en 2020 financiará, junto con su socio Alessandro Proto, la construcción de un hospital pediátrico en Santiago de Chile.

Cristiano Ronaldo siempre ha usado su fama para ayudar a los más necesitados y todo acto solidario es siempre muy buena noticia.

Seguro que también te interesa...

- El posado más esperado de Cristiano y Georgina

- Katia Aveiro la niñera de Cristiano y Georgina

- Así vivió el Balón de Oro Cristiano Ronaldo junto a Georgina