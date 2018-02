23 feb 2018

Ed Sheeran era una de las apuestas más seguras para actuar en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, pero parece que el artista finalmente no podrá hacerlo.

Ha sido el propio Ed Sheeran el encargado de desmentir la noticia: "Los periodistas no dejáis de preguntarme que si estaría dispuesto a hacerlo", explicaba el artista en la BBC a su llegada a los Brit Awards.

Y añade: "Siempre os digo que sí, que me encantaría, pero eso no significa que vaya a hacerlo. Y no porque no me lo hayan pedido, que de momento no lo han hecho, sino porque esos días estaré de tour por Irlanda. ¿Nadie ha mirado de verdad las fechas de mis conciertos?", preguntaba con ironía el cantante.

Los otros artistas que se baraja, podrían acudir a la boda son: Elton John, que ya ha dejado su agenda de conciertos despejada para el gran día -lee la noticia aquí- y Sam Smith, que en noviembre confesó estar obsesionado con cantar en el enlace.

