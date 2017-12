Mariah Carey vuelve por Navidad (y no falla nada en su actuaciÃ³n)

21 dic 2017

Mariah Carey siempre ha dado de qué hablar: si no es por recoger un premio bajo los efectos del alcohol es por protagonizar la desastrosa actuación en Times Square donde falló el playback o por su actitud de 'pasotismo' en más de una ocasión. Pero ahora parece que vuelve pisando fuerte con su vida profesional.

La cantante vuelve a subirse a los escenarios por Navidad. Esta vez, acompañada por su pareja, el coreógrafo Bryan Tanaka, debutó en el hotel y casino Caesars Palace de Las Vegas, y no falló nada. Una actuación sin ningún percance en el que la cantante brilló con sus cuatro deslumbrantes looks.

El mayor éxito navideño

La cantante está de enhorabuena ya que su exitosa canción navideña "All I Want for Christmas Is You", ha entrado en el Top 10 de Billboard Hot 100 ocupando el noveno puesto. Gracias al villancico moderno más popular, la cantante ha ganado cerca de 60 millones de euros solo en derechos de autor y es uno de los 15 sencillos más vendidos de todos los tiempos, y eso que sólo tardó 15 minutos para componerla.

Mariah Carey acompañada por su pareja, el coreógrafo Bryan Tanaka pinit

El pasado 14 de noviembre salió a la venta La película que lleva el mismo nombre de este éxito navideño donde la cantante da voz a la protagonista.

