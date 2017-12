Selena Gomez, acusada de ser determinante en el suicidio de una joven

25 dic 2017

John Herndon, padre de una adolescente que se quitó la vida este año, ha realizado unas duras declaraciones a Radar OnLine en las que señala directamente a '13 Reasons Why', la serie producida por Selena Gomez, como culpable de que Bella se quitara la vida.

"Selena Gómez y Netflix necesitan entender que no todos entenderán esto bien. Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante", ha confesado John.

Este añade, a modo de advertencia, tanto a la plataforma como a la exestrella Disney: "Recuerden que hay adolescentes que están en un lugar más oscuro y que podrían ser tus amigos, tus hermanas".

A lo largo de la conversación, Herndon carga duramente contra la novia de Justin Bieber. "Selena me enferma. Es una persona extremadamente perturbada al pensar que este programa tiene algún tipo de valor social redentor".

"No ha parado de hacer énfasis en cómo vivió su trasplante de riñón, no para de hablar de lo doloroso que fue y se la pasa diciendo 'oh, pobre de mí' para ganar cariño. Eso es asqueroso", concluye.

Jonh, que se encontró a su hija colgada el pasado mes de abril, ha pedido que se cancele la segunda temporada de la serie y ha anunciado que estudia tomar medidas legales, tanto contra Netflix, como contra la propia Selena.

