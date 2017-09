Los motivos que llevaron Celia Fuentes a terminar con su vida

25 sep 2017

Compartir en google plus

No somos conscientes del poder que puede ejercer la opinión pública sobre nosotros ni de cómo este se puede amplificar a través de las redes sociales. Pero para Celia Fuentes fue un cóctel fatal. Fuentes cercanas a la modelo han confirmado a el diario 'El Mundo' su obsesión por conseguir los tan deseados 'likes' en sus cuentas personales.

Estar a régimen a pesar de su delgadez, maquillarse en mitad de una comida, fotografiar la comida que no va ni a probar y no despegarse de su Iphone ha sido el retrato que su entorno ha hecho de una comida con la 'Instagramer'. Retrataba en sus imágenes una felicidad que no existía, pues sufría continuamente depresiones y desengaños amorosos. Una vida idílica que nada tenía que ver con su realidad, una realidad en la que se sentía sola y vacía.

"Era muy buena persona, pero cuando se le cruzaba el cable era incontrolable. Era muy inestable. Tomaba pastillas para dormir y se le juntó un desengaño amoroso, el estrés de su trabajo, con su decisión de airear en Argentina un romance con un político argentino muy conocido", ha contado una amiga a 'El Mundo'.

Todo esto pudo ser lo que le llevó a tomar la decisión de terminar su vida ahorcándose con una sábana en su casa de Majadahonda (Madrid), según fuentes de la Guardia Civil. Era la tercera vez que lo intentaba. Fue su padre, general del Ejército ya retirado, el que encontró el cuerpo de su hija ya sin vida.

Él fue el que confirmó a los agentes que todo se debía a un problema sentimental. Un triste final para una vida que pudo haber brillado más allá de Instagram.

Seguro que también te interesa...

Muere Celia Fuentes, del programa de Sara Carbonero 'Quiero ser'

El doloroso mensaje de despedida de la hermana de Celia Fuentes tras su muerte