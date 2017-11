María Teresa Campos habla por primera vez del suicidio de su marido

27 nov 2017

Es sentarse en el 'Chester' de Risto Mejide y los entrevistados se relajan. Si no, que se lo pregunten a María Teresa Campos, a la que anoche vimos abrirse como pocas veces había hecho en televisión. Además de reavivar esa polémica de una presunta mala relación con Ana Rosa Quintana o de recordar lo mal que lo pasó este verano tras sufrir un ictus, se pronunció sobre un tema que no había tocado nunca públicamente.

Nos referimos al suicidio de su marido, José María Borrego, que se quitó la vida cuando sus hijas, Terelu y Carmen, eran muy jóvenes. "Nunca he hablado, ellas han hablado y están en su perfecto derecho. Yo no lo he hecho por respeto a otras personas. Y nunca creo que hable de ello, pero lo vivido...", comenzaba María Teresa que, poco a poco, se iba abriendo.

Daba normalidad al tema con mis hijas y cada una tenía su visión"

"Eso fue una constante desde que yo me case, el decir que iba a hacer eso", sentenciaba en una de las declaraciones más duras que se le conocen en su dilatada carrera profesional. "Pienso más en que era una enfermedad que en cualquier cosa, pero fue tremendo para ellas. Yo siempre les hable de ello con naturalidad... Daba normalidad al tema y cada una tenía su visión", añadía con crudeza.

"Terelu estuvo muy enfadada muchos años y Carmen siempre decía por qué, y yo decía si se hubiera muerto del corazón te lo hubieras preguntado, pues eso en tu padre era una enfermedad y ya está", sentenciaba antes de zanjar: "Lo pasamos todos muy mal".

