Gloria Camila y Kiko contestan así a sus 'haters'

26 dic 2017

Gloria Camila y Kiko se han puesto serios en su último vídeo y han hablado sobre los comentarios que sus 'haters' les dedican en las redes. Y es que el movimiento 'hater' también ha llegado a ellos y, aunque confiesan que a menudo ignoran estos comentarios, ahora han decidido contestar.

En el vídeo, Gloria Camila se dedica a contestar a algunas de estas críticas, aunque antes puntualiza que suele tener "más comentarios buenos que malos".

Las críticas de los 'haters' que Gloria Camila y Kiko destacan abarcan todo tipo de ataques, que van desde su aspecto físico hasta el hecho de que sea adoptada -"Mala, lo llevan en los genes. Yo nunca adoptaría a nadie, prefiero un parto", es uno de los comentarios despectivos más fuertes-.

En concreto, sobre las críticas a su físico ha subrayado un comentario que una seguidora le hace en una de sus fotografías de Instagram: "Ese blanco como que no te favorece, ya me jodería ir a la isla y no adelgazar". A esto, la hija de José Ortega Cano ha contestado con rotundidad: "Cuando llegué mi doctor me aseguró que había adelgazado 10 kilos".

También ha respondido directamente a uno de los comentarios en los que la llamaban, sin tapujos, gorda: "Me parece fuerte la palabra gorda. Si vas a juzgarme, juzga mi forma de ser no por mi peso".

