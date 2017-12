Victoria Beckham bromea sobre el corte de pelo de Brooklyn en Instagram

26 dic 2017

Victoria Beckham nos está acostumbrando a ver su faceta más maternal con sus hijos a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. Desde que se despidiera de su hijo Brooklyn al "volar del nido" para ir a la Universidad a estudiar fotografía después del éxito de su libro fotográfico 'What I See', hasta la vuelta de éste por navidad, la ex Spice Girl vuelve a compartir una instantánea de su hijo.

Brooklyn ha cambiado su look para marcar su nueva etapa y parece que no es del gusto de la diseñadora. Esta semana compartía un gracioso collage de una foto donde sale el nuevo look de su hijo comparándolo con Dennis The Menace, un conocido personaje de cómic británico y dejando claro en el caption su opinión...

Collage que publicaba Victoria Beckham pinit

"¡Ese pelo!, ¡Qué has hecho!" decía delante de sus 18 millones de seguidores mencionando a Chloe Grace Moretz, la novia de Brooklyn, atribuyendo a su nuera aquel "desastre". Chloe se reía y contestaba un "¡Oh dios mío!" mostrando una vez más su buena relación.

