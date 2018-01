Victoria Beckham se reconcilia con España

17 ene 2018

Muchos españoles se la tienen jurada a Victoria Beckham desde que dijera en una ocasión, cuando vivía en nuestro país, que España olía a ajo. Ahora, van a poder reconciliarse con la excantante y diseñadora gracias a una entrevista concedida a la edición española de 'Vogue'.

"Los años que pasamos en Madrid fueron increíbles. Me encantó España y lo pasé muy bien criando a mis hijos allí", sentencia en un guiño a nuestro país con el que busca tender un puente de entendimiento con todos aquellos que se ofendieron en su día.

Sigo hablando con todas las Spice Girls"

A lo largo de la entrevista, también deja claro que no es cierto que no tenga buena relación con sus excompañeras de las Spice Girls. "Sigo hablando con todas las Spice Girls y estoy muy orgullosa de lo que alcanzamos juntas. Me encanta la música de las Spice Girls y creo que siempre me gustará. A los niños y a David también les encanta", son las palabras con las que desmiente que haya mal rollo entre ellas.

Victoria habla a lo largo de la charla periodística de su marca de moda y de los conceptos preconcebidos que se tuvieron de ella antes de lanzarla. Algo que le importó más bien poco, porque ya se había hecho a la idea de que habría prejuicios.

"Esta marca ha sido como mi quinto hijo. He trabajado mucho y, como cualquier madre trabajadora, he tratado de encontrar un equilibrio. Me implico mucho con mi empresa y cuento con un equipo estupendo. Aunque los niños y David siempre serán lo primero, tengo una profesión muy exigente", manifiesta.

Y añade: "Siempre fui consciente de que la gente tendría concepciones previas de mi marca por haber formado parte de las Spice Girls y por estar casada con un futbolista. Por eso fue importante que el producto hablara por sí mismo. Y lo logró, desde el principio".

Seguro que también te interesa...

Victoria Beckham bromea sobre el corte de pelo de Brooklyn en Instagram

Victoria Beckham recibe su regalo de cumpleaños más especial: la Orden del Imperio Británico

Victoria Beckham y el misterio de su no sonrisa