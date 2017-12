¿Cuánto dinero ha ganado Mariah Carey gracias a su popular villancico?

27 dic 2017

¿Quién no ha entonado en estos días el popular 'All I want for Christmas is you'? Es uno de los villancicos de más éxito desde que debutara en 1994y cuenta con numerosas versiones, hasta una a cargo de las Nancys Rubias de Mario Vaquerizo. Probablemente, cuando se grabó la canción, Mariah Carey no esperaba el éxito que este tema iba a alcanzar, pero lo cierto es que la ha convertido en millonaria.

Más de dos décadas después, la canción navideña sigue sonando como si fuese inédita y es habitual que se incluya en todo buen 'playlis't que se quiera tener preparado paras las principales celebraciones de la Navidad. Es por ello que este tema reporta miles de dólares a Carey.

Según un estudio publicado en The Economist, Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares desde que compusiera el tema en 1994. Dinero más que suficiente para vivir sin tener ningún tipo de complicación, incluso para permitirse algún que otro patinazo en directo.

El videoclip de la canción roza los 400 millones de reproducciones en Youtube desde que se publicara en la plataforma en el año 2009. No hay otro vídeo de Mariah Careya tan popular en las redes sociales.

Seguro que también te interesa...

Mariah Carey vuelve por Navidad (y no falla nada en su actuación)

Mariah Carey, una diva siempre al borde del ridículo

Mariah Carey, víctima de un robo