Suplantan la identidad a Silvia Abascal

29 dic 2017

Indignada. Y con razón. Silvia Abascal ha mostrado su enfado en las redes sociales después de que alguien decidiera suplantar su identidad en las mismas el pasado 24 de diciembre. Alguien. haciéndose pasar por ella, publicó un mensaje de felicitación a sus seguidores, lo que ha provocado la respuesta de la actriz.

"Os deseo paz y amor en estos tiempos tan entrañables para algunos. Espero que disfrutéis de mis proyectos como actriz y como madre", se podía leer en un mensaje que ha sido borrado, seguramente, por la reacción de ella.

Porque a Silvia, discreta siempre con todos los asuntos relacionados con su vida privada, lo que podría haberle dolido más, es ese "como madre" final que se podía leer en las líneas del farsante.

"Pedirte por favor que no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad", era la respuesta de Abascal.

Algún que otro seguidor de Silvia, se mostraba igual de indignado que ella y, a la vez, estupefacto ante esto, ya que siempre habían pensado que, detrás de ese perfil falso, se encontraba ella.

No es la primera persona conocida que ve cómo hablan en su nombre a través de un perfil falso. El último caso, hace poco menos de un mes, lo vivíamos con el hijo mayor de Cristiano Ronaldo y una cuenta de Instagram que generó una gran polémica.

