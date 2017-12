María José Campanario explota, una vez más, contra sus detractores

30 dic 2017

María José Campanario no sorporta las críticas y ha estallado, una vez más, contra los que la critican una y otra vez. Ha sido en su perfil en Facebook donde se ha mostrado muy molesta por los mensajes que ha recibido tras hacerse público su último ingreso hospitalario por la fibromialgia que padece.

En su blog en Telecinco, Kiko Hernández hace un exhaustivo repaso por las palabras de María José Campanario en las que responde a acusaciones e insultos.

"No me gusta dar pena a nadie. Ingreso porque soy intolerante a muchos medicamentos, y los únicos que se pueden poner en mis brotes son hospitalarios. ¿Crees que me hace gracia separarme de mis hijos en vez de poder estar en mi casa? Esta tía tiene nombre y sufre como tú y como cualquiera. Puedes creer o no, pero la fibromialgia es así. No se ve por fuera, te mata por dentro", afirma.

Campanario se defiende de los que la acusan de exponer su enfermedad en las revistas del corazón. "¿Da igual si una se muere, verdad? Porque como ha salido en una revista... jamás cobrando por hablar de la fibromialgia sino con el fin de ayudar, pero como sale en revistas, qué más da lo que sufra o sufra su familia o sus hijos, porque como ha salido en revistas... en muchas sin cobrar... madre mía. (…) Hablé gratis de mi enfermedad por si podía ayudar, pero aun poniéndolo en la revista, hay mentes muy retorcidas. ¿Qué se le va a hacer? Lo conté gratuitamente y con la intención de ayudar a quienes la padecen y no se les atiende bien o no se les cree. Pues Lady Gaga y Morgan Freeman lo han contado igual y no pasa nada, pero como yo soy la mierda la Campa...”.

Hay quien acusa a la mujer del torero de ser una "vaga" y de ganarse la vida únicamente gracias a las exclusivas. A todos ellos, María José Campanario les dedica unas palabras. “¿Vaga? ¿Una persona que no necesita trabajar y saca una carrera y trabaja como odontóloga? Madre mía, qué miras tenéis. Por cierto, yo no había vendido jamás una exclusiva y la prensa se metía dentro del hospital donde yo trabajaba a hacerme fotografías para luego venderlas. Eso de que si no quieres no sales, no es verdad. Mucho ganaron conmigo antes de hacer un reportaje yo, el día de mi boda. ¿Y acaso es matar a alguien? ¿Eso justifica que también se me haga daño porque he contado GRATIS lo que me ocurre para que se dé a conocer más esta enfermedad? Parece ser que sí, que todo vale. Pero, ¿tú crees de verdad que somos los personajes que salen en la tele? ¡Porque somos personas de carne y hueso! ¡Yo jamás he vendido una crisis de ansiedad ni una enfermedad! Es alucinante. Gano dinero con mi trabajo como odontóloga y sin hablar de nadie que también soy libre. ¿Sabes acaso en que lo invierto? ¿Quién lía? ¿Yo por estar enferma o el gilipollas de turno que coge un móvil para llamar y avisar de que estoy en un hospital o intentar hacer caja con fotos mías ingresada? Sois la pera".

Campanario no está nada contenta con las noticias que se publican con sus ingresos y sus problemas de salud, y así lo ha hecho constar en su Facebook. "Sufro lo mío. Se puede opinar, no destrozarle o intentar destrozarle la vida a una persona cómo llevan haciendo 16 años. Jamás había vendido un reportaje y ya me perseguían y opinaban e insultaban. Yo no pierdo el tiempo en tonterías absurdas. Pero no soy tonta, ni muchísimo menos. Soy una persona normal y corriente, con una enfermedad muy jodida (…) Si pensase un poquito, entendería que a la última que le apetece estar en un hospital separada de mi familia es a mí, que parece que es un privilegio. ¡Ah! Una cosa más, en la SS también me ingresan, no solamente en la privada y no es por tener dinero, es porque tengo un seguro privado que me lo permite en esas clínicas. Aparte de todo eso, me encanta hacer cosas en mi casa aunque tenga ayuda y no se me caen los anillos por fregar los WCs y poner lavadoras o limpiar mi casa y cocinar”.

El discurso de María José Campanario continua en la misma línea respondiendo a numerosas críticas. ¡No se ha dejado nada en el tintero!

Seguro que también te interesa...

Toda la verdad sobre el último ingreso de Campanario

Kiko Hernández: "Está a punto de coger las maletas y marcharse de casa"

La crisis que llevó a María José Campanario al hospital