Â¿Con quiÃ©n se comerÃ¡ usted las uvas?

Seguramente, los espectadores fieles a tomarse las uvas con TVE le echaban de menos. A él y a su capa, por supuesto. Como el buen turrón, Ramón García (56) vuelve a casa por Navidad. Y, si ustedes sintieron el vacío en sus casas en los dos últimos años con su ausencia, hay alguien a quien le hace especial ilusión su regreso. Su compañera Anne Igartiburu (48) se deshace en elogios hacia él. "Ramón García es un compañero con mayúsculas. He tenido en estos años a muchos partenaires distintos: actores, presentadores, cocineros... Pero Ramón fue el primero. El mejor en todo", nos declaró –en una entrevista que pueden leer íntegra en nuestra página web– poco después de hacerse público quién la acompañaría en la Puerta del Sol. Aunque asegura que, las veces que no han compartido escenario "nos sentimos cerca aunque no estemos juntos". Para ella, dirigirse a los espectadores el 31 de diciembre es especial: "Es una gran alegría cada año. Con este, ya van 13 de manera consecutiva en TVE, más las que di en autonómicas. Así que seguir ahí, con la confianza de la cadena y del espectador, es todo un lujo". Igartiburu, colaboradora de esta revista, seguirá siendo fiel a Lorenzo Caprile en su vestuario. Y sabemos que, en esta ocasión, lucirá un diseño de manga larga y rojo, con algún diseño floral discreto y sin pedrería. ¿Algún detalle más? Será entallado y con un corte muy femenino. Vamos, atendiendo a la sofisticación y elegancia discreta a la que nos tiene acostumbrados.

Aunque, si hay un vestido que genera expectación desde hace cuatro años, ese es el de Cristina Pedroche (29), encargada de dar las uvas en Antena 3. Si alguno tenía fe en que se decantase por el camino del recato, va dado. Nos lo advirtió en una entrevista reciente: "Voy a volver a liarla con el vestido en las Campanadas". Cristina, que estará acompañada por Alberto Chicote (48) y que tiene pensado qué ponerse "desde el pasado 3 de enero", asegura que "podría ir tapada, pero no quiero". La vallecana zanjaba: "Yo soy sexi. Serlo es cuestión de actitud. Solo sé que ese día me machacaré para lucir abdominales… por si acaso se ve". Veremos si, en caso de que haya medio despelote –o despelote entero–, su compañero se anima. O si lo hacen los elegidos para acompañar a la audiencia en la entrada en el 2018 en LaSexta, Iñaki López y Cristina Pardo.

Estos dos últimos son nuevos en estas lides. Como también son debutantes en este terreno un grupo de ‘animales televisivos’ que han visto recompensado su trabajo de años con este encargo. Las Campanadas de Mediaset correrán a cargo de cinco de los pesos pesados de 'Sálvame' (Telecinco). Mila Ximénez (65) lo siente como "un reconocimiento a mi carrera". Terelu Campos (52), confiesa sentir un poco de miedo a liarla, por una única razón: "El miedo se traduce en responsabilidad. Yo creo que, cuando una persona tiene respeto a quien se dirige, tienes que tener ese puntito de miedo". María Patiño (46), para quien este 2017 "no ha sido el mejor año de mi vida", echará de menos a Gema López y Chelo García Cortés en el balcón, "pero preferiría tener a mis padres y no dar las Campanadas". Lydia Lozano (57) no asegura poder contener los nervios y no acabar llorando. Y el gentleman que las acompañará, Kiko Hernández (41), no descartó en su día ir en chándal y dar él la auténtica campanada. Sería puro espectáculo 'Sálvame', sin duda.

Escojan a quien escojan para entrar con buen pie en el año nuevo, recuerden que deben esperar a que baje el carillón y den los cuartos. Que deben de tener mucho cuidado con las pieles y las pepitas de las uvas. Y que, antes de dar comienzo a ese año nuevo que, dicen, es la pasarela a una vida nueva, deben dejar los lastres en el 2017 saliente.

Desde la revista Corazón les deseamos un feliz 2018.

