Vero ('OT 1') sale en defensa de David Bustamante

31 dic 2017

Si a David Bustamante le hubiesen vaticinado un año tan complicado como este, seguramente no lo hubiese creído. A sus problemas personales, sumido en una separación interminable de Paula Echevarría, se suma ahora las críticas y el cuestionamiento a su ausencia en la gala de Navidad de 'Operación Triunfo'.

A pesar de que su amigo Poty Castillo se encargó de explicar públicamente que se debía a problemas de salud, no son pocos los que no han quedado conformes con la misma. Algo a lo que él, ha hecho oídos sordos, refugiándose en sus seres queridos.

Pero a David le ha salido una defensora. Vero, participante de OT 1 y compañera suya en la Academia, ha querido mostrarle su apoyo. "Yo sé que a Bustamante le hubiese encantado estar", ha dicho.

Si él no estaba, era porque de verdad no se encontraba bien"

"Yo siento que, si él no estaba, era porque de verdad no se encontraba bien y para ir a una gala así y no poder dar todo, decidió no venir. Yo conozco a Busta y es el primero que está ahí hasta el final", ha manifestado.

"Yo creo que, en la vida, hay momentos en los que, obviamente, pasan cosas y lo importante es estar rodeado de la gente que quieres", ha concluido sus declaraciones de apoyo a su amigo David.

Seguro que también te interesa...

'OT'-2017: Bustamante finalmente no acudirá a la gala de Navidad

'OT 2017': la verdadera razón por la que Bustamante se ausentó es...