Nueva York no es para las Campos

En una maniobra para reactivar 'Las Campos', el 'reality' de la dinastía periodística de Telecinco viajó a la Gran Manzana para rendir tributo a Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y Sarah Jessica Parker.

Pero una cosa son las intenciones y otra una empecinada realidad deseosa de hallar cualquier resquicio para imponerse. Así, mientras el programa hacía creer a sus protagonistas que en Nueva York lucirían el glamur que han querido mostrar desde el confort de sus palaciegas residencias, tanto el guion como las fantásticas edición y ambientación musical -todo un arte en la televisión- las arrastraban a los terrenos de la comedia 'La ciudad no es para mí', protagonizada por un Paco Martínez Soria. Este último, a lo ojos de un ‘millennial’, sería como el T-Rex del cine español: lo más grande, sí, pero lo más jurásico.

Mientras el montaje jugaba con las referencias a 'Desayuno con diamantes', 'La tentación vive arriba' o 'Sexo en Nueva York', el relato nos trasladaba a esa España paleta en la que el espectador se convertía, entre pasmado y divertido, en una suerte de Gracita Morales a punto de estallar con aquel mítico: "¡Tanta Luchy, tanta Luchy y se llama Luciana!".

Y esa es la mayor virtud de este 'docu-reality', espejo de una España paleta que, 50 años después de aquella retratada por Fernando Lázaro Carreter y Pedro Lazaga, sigue actuando con los mismos tics y riéndose de los mismos chistes. Un poco de 'Abuelo made in Spain' por aquí, algo de 'El turismo es un gran invento' por allá, y la españolada seguía su curso en versión 2.0.

Entregadas al espectáculo

Twitter fue una fiesta de memes y 'gifs' para la que, todo hay que decirlo, Terelu y Carmen pusieron toda la carne en el asador… Carne de perrito caliente, sobre todo. Vestidas de Pinypon (al estilo de Pili y Mili, con guiños a esa Marisol de 'Rumbo a Río' o a la Lina Morgan de 'Vaya para de gemelas'), las hermanas Campos intentaban comerse la una a la otra, televisivamente hablando, pues de ser literal la batalla la tenía ganada de antemano una insaciable Terelu.

Los personajes han sido llevados al extremo de la parodia: María Teresa como la Rafaela Aparicio de 'Mamá cumple 100 años', matriarca de un clan marcado por las tensiones e interrelaciones inteligentemente generadas por la propia cadena en la que trabajan. Vimos cómo le saca de quicio tener que hablar por encima de sus hijas, que la interrumpían incesantemente.

Y dio rienda suelta a su pasión por los zapatos y los regalos, con los que tanto disfruta: se paseaba por la zapatería empeñada en gastarse una nómina en unos botines que su propia hija, despatarrada en un sofá, rechazaba. Ese momento 'personal shopper' nos hizo recordar a 'Pretty Woman', cuando Richard Gere le decía al dependiente que iban a gastarse una "cantidad indecente de dinero" y que quería que le hicieran la pelota. A la Campos solo le dieron un vaso de agua, pero estaba encantada de poder decirle a la vendedora que ella tiene en España su propia línea de calzado.

Esta nueva temporada veremos a Terelu alimentar su ego con todo lo que pille: desde ‘hot dogs’ a chuches, jamón serrano, pulpo -¡en Nueva York!-… Desde la mítica porra y el vaso de Cola Cao engullido de un trago, que se hizo viral en la primera temporada, ha tirado de antiácidos para llevar al extremo su papel. Sus cambios de humor -ahora no te firmo un autógrafo, ahora no quiero ir en metro, ahora no quiero seguir de compras…- son otro de los elementos principales con los que la mayor de las Campos sabe jugar para provocar a su madre y, de paso, a su hermana.

Carmen, por su parte, es una experta en el arte de las pullas para sacar de quicio a su hermana mayor en ese juego de "te odio, pero te quiero tanto que no puedo vivir sin ti" que bien conocen todos los miembros que forman parte de una familia numerosa. Las Campos no lo son. Solo son dos, pero parecen muchas.

