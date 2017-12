Terelu cambia los churros por los perritos, en la vuelta de 'Las Campos'

28 dic 2017

Compartir en google plus

¡Arrancó el viaje de Las Campos! Telecinco estrenó este miércoles la nueva entrega del reality que trasladó a la matriarca y a sus hijas hasta Nueva York donde, a pesar de la preparada puesta en escena, vivimos espontáneos enfrentamientos entre sus protagonistas.

Uno de los más llamativos fue el que tuvieron María Teresa y Terelu. La popular presentadora buscaba un regalo para su hija y pensó que unos zapatos eran una buena opción, pero esta prefería que su madre le diera los 3.000 dólares que costaban los tacones antes que ponerselos: "Me pego un tiro antes de ponerme eso. (...) No necesito nada. A mí me hace mucha más falta el dinero", afirmó.

Mientras la matriarca insistía y buscaba por el centro comercial el regalo, Terelu prefería gastar sus dólares en los puestos de perritos calientes de las calles de la Gran Manzana.

Y es que Terelu se convirtió, en esta primera entrega de la nueva temporada de 'Las Campos', en una auténtica experta en perritos, probando todos los que encontró por las calles de Manhattan. En las inmediaciones de Central Park, en la Quinta Avenida, antes de subir al Empire State, cualquier lugar y momento era bueno para que la hija mayor de María Teresa repusiera energias. "Cuando llegue a Madrid voy a decir: 'Guau, guau'", aseguró reconociendo que estaba comiendo muchos perritos.

A falta de chocolate, churros y buen jamón, alimentos habituales en la dieta de Terelu como hemos visto en entregas anteriores del docu-reality de Telecinco, los perritos se convirtieron en el plato preferido para una Terelu hambrienta tras las largas caminatas por Nueva York.

Una vez más, 'Las Campos' no decepciona y con sus próximas entregas promete seguir alimentando las redes con nuevos memes y gifs de Terelu comiendo.

Terelu es yo saliendo de la discoteca a las 5 de la mañana. #LasCamposNYpic.twitter.com/QDWroecSxn — Juanjo Vega (@juanjovega_) 27 de diciembre de 2017

Seguro que también te interesa...

María Teresa Campos y Bigote presentan la Navidad con su villancico

Primeras fotos de las Campos conquistando Nueva York

Así es el hotelazo de las Campos en Nueva York