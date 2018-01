4 ene 2018

Amaia ya ha hecho historia en 'OT 2017'. La concursante no solo se ha ganado el título de 'Amaia de España', sino que ha cautivado a los espectadores con su espontaneidad e inocencia. Su historia de amor con Alfred mantiene a los seguidores de 'Operación Triunfo' pendiente del 24 horas y sus actuaciones son observadas con lupa cada semana.

En la gala 9, que tuvo lugar este martes, Amaia brilló con luz propia sobre el escenario de OT 2017 gracias a su interpretación de 'Shake it out'. Se gano una gran ovación del público asistente, incluido el de Mónica Naranjo que incluso se levantó de la silla para aplaudir. Hizo una interpretación perfecta que ya ha cautivado incluso a los que no siguen semanalmente el programa.

La actuación de Amaia se ha convertido en la que más reproducciones ha acumulado en menos de 24 horas. 'City of stars', el tema que interpretó al piano con Alfred, es una de las más vistas, pero 'Shake it out' conseguirá superarla. En menos de un día desde que se publicó el vídeo en Youtube, la actuación ya suma más de un millón de espectadores.

La canción de Florence and the Machine ha vuelto a catapultar la fama de Amaia que sigue perfilándose como la gran favorita para ganar el concurso de talentos.

