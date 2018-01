'OT 2017', gala 9: el 'amaiazo'

3 ene 2018

A las 00.03, Roberto Leal pidió al púbico que le cantara el 'Cumpleaños Feliz' a Amaia: "¿Qué se siente al cumplir 19 años?", preguntaba por sorna el presentador. "Me siento más madura", respondía también irónica la navarra.

La gala 9 deja claro que hay Amaia de España para rato

Llevaba toda la tarde con ganas de cantar, sentada al piano, interpretando 'Mala mujer', de Tangana; 'I’ll try', de Jonatha Brooke, uno de los temas de la banda sonora de 'Peter Pan 2', y 'Catalina', de Rosalía. No fueron las únicas canciones que tocó vestida para la gala: sin soltar la guitarra, pasó de 'Caminando por la vida', de Melendi a 'Medio drogados', de Los Fresones rebeldes y 'La luna de Rasqui', de Jorge Drexler.

Si creen que no es bastante variedad en un fondo de armario musical para alguien de 18 años –bueno, de 19 ya–, les informo que también repasó el estribillo de la cabecera de la serie 'Friends'. Menudo repertorio. Vamos, que sí, que Amaia tenía ganas de cantar. Pero no podíamos imaginar hasta qué punto. Tuvimos que esperar hasta las 00.25 para descubrirlo. Y al hacerlo nos dejó con la boca abierta.

Aunque Marisol es una de sus cantantes favoritas y a pesar de bordar hace dos semanas su versión de 'Me conformo', compuesta por Augusto Algueró, la propia mecánica del concurso pedía a gritos un cambio de registro, algo arriesgado que nos mostrara a esa Amaia madura que se reivindicó anoche: 'Shake it out', de Florence + The Machine.

En su primera toma de contacto con la canción, junto a Manu Guix y Noemí Galera en la sala del piano, a la navarra le fascinó. Mamen fue muy exigente en las clases para hacerle 'romper' al llegar al estribillo y los Javis tuvieron un ‘flash Rappel’ cuando Javier Calvo, tras escucharla, le dijo “acabo de tener una visión, como que dentro de unos años recordaremos que vivimos este momento contigo aquí’.”

Los pases de micros habían correctos. Sin más. En el segundo incluso interrumpió la interpretación a mitad, sintiéndose fuera por completo de la canción. Pero en la gala… Ay, en la gala no pudo estar más dentro. Y de su interior brotó una magia que hizo ponerse en pie al jurado y a toda España. En twitter no cejaban los mensajes de cantantes impresionados con la actuación, desde Soraya a Blas Cantó, entre otros muchos.

Amaia es un caso a estudiar. Es la concursante con más seguidores, casi 200.000 en Instagram, y es la que menos historias ha colgado, solo cuatro. En estos tiempos de adictos a los FAVs y los RTs, ella ni se molesta en hacerse un selfie. En un mundo de postureo, es la naturalidad más absoluta. Sentada al piano, lo mismo le da a Chopin que al Kanka. Y en la Academia, lo mismo besa enamorada a Alfred que le come la boca a una invitada, Anna Castillo. Eso sí, le da más pudor lo primero que lo segundo.

También es comprensible: basta con escuchar a Mónica Naranjo preguntarle si pica el bigote de Alfred para entender porqué le costaba tanto demostrar sus sentimientos. Que al final una canta como los ángeles para que luego acaben preguntándole por el novio… ¡Manda bigotes!

