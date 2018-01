Edite Santos: "Por culpa de Julio Iglesias casi me quito la vida"

8 ene 2018

Compartir en google plus

Está más cerca que nunca de conseguir demostrar su verdad: que su hijo Javier Santos lo es también del cantante Julio Iglesias. Nos citamos con María Edite Santos en el corazón de Madrid para que nos cuente cómo fue aquella historia de amor y qué sensación tiene ahora que el test de ADN deja claro que Javier es un Iglesias.

Edite Santos se sincera, como nunca, en esta entrevista exclusiva con 'Corazón'.

Corazón ¿Cómo y cuando conoció a Julio Iglesias?

Edite Santos Fue en 1975. Estaba recién llegaba de Portugal y coincidimos en una sala en Tarragona, donde yo era bailarina y él cantaba. Desde el principio, hubo una química muy fuerte entre ambos.

C. ¿Cómo fueron los primeros encuentros?

E.S. Él insistió muchas veces, llamando a la sala donde trabajaba. Un día, hablamos y comenzamos a quedar en una casa de su propiedad. Al principio, me sorprendí, porque no era una casa vivida. No había fotos ni objetos decorativos.

C. ¿Cuántos encuentros mantuvieron?

E.S. Alrededor de diez. Esporádicos.

C. ¿Cómo era Julio en esa época?

E.S. La verdad, es que muy caballeroso, cariñoso y detallista. Un conquistador nato.

C. ¿Sabe que circula una leyenda que dice que se ha acostado con más de 3.000 mujeres?

E.S. Bueno, creo que es más leyenda que realidad.

C. ¿Y cómo era él en la intimidad?

E.S. No te voy a dar detalles, pero estaba bien.

C. ¿Lo suyo fue sexo por sexo o hubo algo más?

E.S. Nosotros hacíamos el amor.

C. ¿Llegó a enamorarse de Julio Iglesia?

E.S. Nunca me enamoré. Ni de él ni de nadie. Mis únicos amores son mis hijos

Si quieres leer la entrevista completa, la encontrarás en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta desde este lunes.

Seguro que también te interesa...

Maria Edite: "La verdad solo tiene un camino"

Julio Iglesias tiene un nuevo hijo oficial, según una prueba de ADN

Javier Santos: "Esto demuestra que mi madre decía la verdad"