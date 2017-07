Maria Edite: "La verdad solo tiene un camino"

17 jul 2017 aurelio manzano

Ahora que ha vuelto a la palestra la historia de María Edite Santos, madre del supuesto hijo de Julio Iglesias, son muchos los que ponen en duda su historia con el cantante. Incluso, Alfredo Fraile, entonces mánager de Julio Iglesias, ha declarado que ni la recuerda.

Sin embargo, hay una persona muy conocida que sí le da credibilidad: Rocío Martín, periodista y ex Miss España. Corazón se puso en contacto con ella, para que nos relatase cómo lo vivió: "Corría el verano del 1975 cuando llegué a Valencia. Comencé a trabajar en la sala Ladys, como relaciones públicas y presentadora de un espectáculo. En el ballet que acompañaba a las actuaciones estaba María Edite. Recuerdo que era una chica bastante reservada. No era nada llamativa e iba a su aire. Ese ballet se componía de 15 chicas. En una ocasión diez de ellas fueron sustituidas por otras, porque tenían una serie de bolos en Sant Feliu de Guíxols (Girona). Cuando regresaron, todas contaron a las demás que habían coincidido con varios cantantes, entre los que estaba Julio Iglesias. En esa época comenzaba a ser famoso", relata la ex Miss.

"Además todas las bailarinas aseguraban que la portuguesa había pasado un par de noches con Julio en su hotel. Era el cotilleo de esa semana. Ella nunca nos lo confirmó, pero su tímida sonrisa la delataba. Poco tiempo después, María se despidió del ballet sin dar una razón. Luego, un buen amigo de ella me confirmó que estaba embarazada. Años después, cuando saltó la noticia en 1992, coincidimos de nuevo y yo le dije: ¡Vaya, al final era verdad lo que se comentaba. Estabas embarazada de Julio!", nos cuenta Rocío, quien además, añade: "Nunca he tenido duda de que fuera verdad lo que cuenta Edite. Solo espero que la justicia le dé la razón".

Maria Edite con su perro. pinit

Llegará al final

Desde que se conociera la semana pasada la existencia de unas pruebas biológicas que se han hecho a alguien del entorno del cantante, y que probaría que, supuestamente, Julio y Javier son padre e hijo, son muchos los medios de comunicación que se han puesto en contacto con María Edite y su hijo, Javier. La exbailarina no ha querido dar declaraciones. Su intención en un principio es poder cerrar una entrevista que le reporte una cantidad para poder ayudar a su hijo a hacer frente al proceso legal que se le avecina. Según una persona cercana a ella, serían alrededor de 200.000 euros los que necesitaría para llegar al final. Al cierre de esta edición, aun no había ningún contrato firmado.

Primeras declaraciones

Sin embargo, Corazón ha podido hablar, sin ningún costo, con María Edite, quien nos cuenta: "Estoy muy bien. Tengo mi verdad y voy a llegar hasta el final. Javier es su hijo. La verdad solo tiene un camino", nos comenta. Al ser preguntada por si tiene miedo de que la influencia de Julio pueda dificultar las cosas, dice: "Aunque tenga poder para mover cables, contra la prueba científica no tiene nada que hacer".

Para María Edite no ha sido fácil reabrir esta herida. Hay que recordar que en el año 92 un tribunal español le dio la razón. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó la sentencia por supuestos fallos en el proceso, algo que el Supremo ratificó. Después de conseguir la prueba biológica, que aunque no tiene validez legal, sí que es un indicio, para abrir otro proceso, María Edite y su equipo están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El otro protagonista de esta historia, es Javier, presunto hijo de Julio Iglesias, quien aunque en un principio estuvo a punto de ir a un programa en España, ahora ha decidido poner tierra de por medio ya que, según nos confirman, un grupo de sus mejores amigos ya habría colaborado para cubrir los gastos necesarios del proceso legal. Este hecho liberaría a Javier de tener que pisar un plató de televisión.

Una rueda de prensa

El supuesto hijo de Julio Iglesias, según nos confirma una persona cercana, estará fuera de España hasta finales de agosto. Será entonces cuando dará una rueda de prensa explicando su situación personal y legal. Habrá que esperar hasta entonces, para conocer cómo está viviendo esta situación el que podría ser uno de los herederos de la fortuna de Julio

