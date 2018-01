Jaime Cantizano (sobre su hijo): "Soy yo, pero en versión mini"

11 ene 2018

Jaime Cantizano se convertía en padre en agosto del 2017 gracias a la gestación subrogada, un proceso que el mismo confesaba ayer en su visita al 'Hormiguero' (Antena 3) "ha sido largo", pero que finalmente le ha hecho muy feliz. Se une así al resto de famosos que han optado por este tipo de gestación para lograr ser padres.

Ayer el presentador se ponía en manos de las preguntas de Pablo Motos para hablar de su nuevo proyecto profesional en Onda Cero. Jaime volverá a la radio el próximo 13 de enero para presentar el programa llamado 'Por fin no es lunes', en el que estará acompañado por Bibiana Fernández o Alaska, entre otras.

Pero Pablo Motos no tardó en cambiar de tema y preguntarle sobre su reciente paternidad, "Creo que es obligado que te pregunte por tu pequeño", confesaba el presentador. A lo que Cantizano contestaba encantadísimo y con una gran sonrisa: "Mi hijo es un clon mío, pero en rubio. Es totalmente maravilloso", aseguraba Cantizano.

Jaime sacó su lado más tierno durante la entrevista y visíblemente emocionado reconocía: "Es sorprendente porque soy yo, pero en versión mini".

Motos no tardó en sacarle los colores a Cantizano: "Me han dicho que le cantas una nana a Leo que has escrito tú. ¿Es verdad?". Cantizano no pudo mentirle y confesó que era cierto, pero que la letra de su nana era bastante sencilla: "Básicamente es decir Leo, Leo, Leo, Leo...¡hasta que se duerme!", explicaba entre risas.

Antes de acabar la entrevista confesó que Leo apunta maneras de artista: "Lo he dejado en casa bailando. Nosé si se dedicará a eso en el futuro, pero me encanta".

