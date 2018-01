Gustavo González pide explicaciones a María Lapiedra

12 ene 2018

La historia a tres bandas entre Gustavo González, María Lapiedra y Mark Hamilton está llevando al límite al primero de ellos, que ayer se desahogó a gustó en el plató de 'Sálvame', programa en el que colabora.

El fotógrafo, que dice sentirse "el tonto útil" dentro de este culebrón se desahogó ante sus compañeros: "Estoy cansado de que se me utilice. Se tergiversa todo lo que digo y se hace espectáculo con eso". Una queja ante la que parece no estar poniendo mucho remedio con sus continuas apariciones en la pequeña pantalla.

Gustavo, además, se está cansando de que se aireen cosas de su vida privada y de que sea la propia María quien las saque a la luz: "El límite está en que hable de cosas íntimas mías, que no falte al respeto a mi gente". Es justamente por esto por lo que le pedirá explicaciones, porque no entiende estos ataques a su intimidad.

"Estoy enfadado, pero no es por un ataque de celos, es por dignidad. Él no tiene dignidad", decía sobre Mark en las que son, seguramente, sus palabras más duras hacia el aun marido de Lapiedra desde que saltara todo este escándalo.

Siento un absoluto desprecio hacia Mark"

"Yo no me cabreo con este tío, siento un absoluto desprecio hacia él. Este señor no tiene dignidad, ha equiparado las casas que tiene y el coche con la rubia despampanante que tiene al lado...", añadía al respecto.

Y continuaba: "Hay cosas que me incomodan... Me parece perfecto que se vayan a la cabalgata juntos porque las niñass no tienen que sufrir así. Hay otras cosas que no veo normal como que estén en una pastelería 'Jiji jaja' porque se han depellejado vivos...".

Además, habló de que conocía una información que podría hacerle mucho daño: "Hay una historia muy sórdida que no voy a contar... lo que no entiendo es que este tipo venga a defender as la madre de sus hijos después de lo que ha pasado".

Seguro que también te interesa...

El dinero que lleva ganado María Lapiedra gracias a su culebrón con Gustavo González

Gustavo González: "Me gustaría tener hijos con María Lapiedra"

La razón por la que a María Lapiedra no le conviene quedarse embarazada de nuevo