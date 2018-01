'OT 2017': el homenaje de Alfred a Pau DonÃ©s

12 ene 2018

Compartir en google plus

Sin duda, 'Bonito' es uno de los temas estandarte de Pau Donés y su Jarabe de Palo. Ayer, Alfred, uno de los concursantes estrella de 'Operación Triunfo', rindió un homenaje al cantante en su cuenta de Instagram.

El joven mallorquín colgó una foto con una camiseta de Jarabe de Palo y escribió al lado: "¡Esta camiseta de @jarabeoficial es mágica! Os cuento: cuando te levantas con el pie derecho, estás triste, no te apetece hacer algo o, simplemente, tienes un mal día, te la pones y tienes superpoderes para hacer lo que sea que te propongas".

Su música me ayudó a crecer como artista"

"A mí me funciona, tanto como escuchar o leer a Pau Donés, ya que para mí esta camiseta tiene parte de su espíritu luchador y positivo. Antes de entrar a OT, el Sant Jordi pasado, en su firma de libros de Plaza Catalunya, le di las gracias ya que su libro '50 palos' me ayudó a superar una época difícil y reciente, y su música a crecer como artista, ya que de pequeño me marcó", continúa con su historia el 'triunfito'.

"Intercambiamos mi disco de jazz por su libro. Yo estaba muy emocionado, y creo que no me equivoco si os digo que los dos lo estábamos. Y aunque ninguno de los dos estábamos muy bien por entonces, por mi parte, todo empezó a ir a mejor", concluye su experiencia de ese encuentro con Pau.

Además, cuenta cuándo adquirió la camiseta: "Esta camiseta la compré en un concierto solidario para la investigación del cáncer que él organizó en Barcelona, con doble pase, en la Sala Luz de Gas, donde él mismo, en ese mismo concierto, padecía de 'el cangrejo', como él lo llama. Te admiro mucho, Pau. Gracias por darle la vuelta a la tortilla y hacer que otros, como yo, lo hagamos también".

Tras el cuadro de ansiedad sufrido el pasado lunes en la gala 10, quizás haya querido rescatar esta camiseta especial para seguir caminando en el 'talent show' de TVE.

Seguro que también te interesa...

La ansiedad ataca a los concursantes de 'OT'

Alfred ('OT 2017') agradece el cariño recibido tras su ataque de ansiedad

'OT 2017': Alfred, indispuesto, abandona varias veces la gala