La ansiedad ataca a los concursantes de 'OT 2017'

Esta última gala 10 de 'Operación Triunfo' ha estado marcada por los nervios y la ansiedad de algunos de sus concursantes. Y es que la recta final del programa está cada vez más cerca y la presión a la que los concursantes se han visto sometidos en estas últimas semanas ha acabado por afectar a más de uno.

Este ha sido el caso de Alfred, Aitana y Amaia. Los tres han experimentado diferentes cuadros de ansiedad causada por esa constante presión que se palpa en la academia.

Alfred sorprendía en plena gala con sus repentinas y constantes desapariciones del plató. Algo que hizo saltar la alarma en las redes sociales llegando a ser 'trending topic'. Aunque en un primer momento el programa intentó no revelar lo que le ocurría, la constante presión del jurado sobre su "mala cara", acabó provocando que el presentador Roberto Leal desvelase que Alfred se encontraba "indispuesto".

Pronto el programa acabó confesando a través de las redes, de que se trataba de una crisis de ansiedad, por la que el concursante habría tenido que descansar durante la gala en una sala aparte.

Tras su actuación indivisual el concursante era nominado por el jurado, que no tardó en salvarle.

Pero la cosa no se quedó ahí, y es que al llegar a la academia después de la gala, la que faltaba era Aitana. Tras la insistencia en twitter sobre los motivos de su desaparición, Noemí Galera acababó por desvelar que al llegar al Chat se encontraba mal y que sentía una fuerte presión en el pecho, síntoma de ansiedad por lo que el médico le aconsejó que descansara en la habitación.

Para rematar la favorita, Amaia, también ha pasado estos días por una crisis de identidad. La concursante confesaba a los Javis que no sabía quién era. "Me agobio con todo, no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme, quiero dejarme llevar pero siento que no me conozco", confesaba la concursante totalmente derrumbada.

Finalmente los Javis le han aclarado de que se trata de algo habitual para su edad (19) y que le ocurre a mucha gente.

Está claro que los nervios en la academia están a flor de piel y que la ansiedad parece estar adueñándose de los concursantes. Motivo por el que muchos han manifestado en las redes sociales su descontento, juzgando que el programa no trate la enfermedad con naturalidad y con ayuda psicológica.

