23 ene 2018

No le está bastando a María Lapiedra con remover su historia con Gustavo González, que parece estar dispuesta a sacar trapos sucios de relaciones anteriores. Al menos, eso es lo que hizo ayer durante su paso por el plató de 'Cazamariposas', programa con el que colabora de manera habitual.

Sin ningún tipo de problema aseguró haber estado "con famosos para conseguir popularidad". O lo que podría ser lo mismo, para construir ese personaje de María Lapiedra que creó para superar un trauma de la infancia.

Algunos salieron peor parados que otros en sus declaraciones... A Kiko Rivera no le debía de sentar nada bien lo que dijo de él: "Me dio asco liarme con Paquirrín. Bueno, el primer día. Asco no, pero al principio sí, pero después ya estás de fiesta, vas bebiendo tus cositas y tal. Era un montaje".

Hace un tiempo, en su libro 'Mi mundo de plástico', iba un paso más allá detallando algunos aspectos de ese montaje: "Hicimos que nos liábamos, él me mandaba mensajes a mi móvil y me los compraron en un programa. Nos repartimos la pasta. Pagaban muy bien, como 13.000 euros".

"Lo bueno fue que al tiempo nos acabamos liando de verdad. Kiko era muy bueno haciendo sexo oral. Me decía 'No voy a parar hasta que me pongas un diez de nota'. Al final se lo puse", añadió en esa ocasión.

Sin embargo, dice sentir cariño por el hijo de Isabel Pantoja y habérselo pasado bien durante el tiempo que duró su romance: "Lo hicimos por diversión y por la pasta. Lo más divertido fue que me lié con él cuando pensaban que habíamos roto. No me arrepiento. Fue una etapa graciosa y tenía edad para divertirme".

