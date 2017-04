Victoria Beckham y el misterio de su no sonrisa

17 abr 2017 carlos gonzález

Acaba de sacar nueva línea de ropa y desborda simpatía, como si quisiera dejar atrás su imagen malencarada y distante. Quizá influya que sus últimos diseños son mucho más baratos e incluyen hasta tallas grandes. La 'spice girl' pija ahora sonríe, hace bromas, se divierte, reivindica el humor y suponemos que, de esta forma, pretende acercarse al pueblo y olvidar su divismo. Pero no especulemos. Mejor analicemos los hechos y sus últimas apariciones públicas.

En el Elle británico de mayo, por ejemplo, además de acaparar la portada –y posar tan siesa e intensa como siempre– nos explica: "Soy divertida y eso sorprende a la gente". Poco antes, el 28 de marzo, a su llegada a Los Ángeles, y sabiendo que todos los 'paparazzi' estarían esperándola en el aeropuerto, ella lució una camiseta que era toda una declaración de intenciones. "La moda me robó mi sonrisa", decía el texto estampado en ella. Y parecía casi una disculpa y si no, al menos una justificación de lo que vemos en ella. Como cuando Jeanette -¿la recuerdan?– cantaba eso de "yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así".

Hice la camiseta porque es una forma de burlarme de mí misma"

Al día siguiente, acudió a un programa de la televisión americana y explicó el tema: "Hice la camiseta porque es una forma de burlarme de mí misma". Luego, hasta se dejó tirar un tomate a la cara. Eso sí, con un cristal de por medio que paró el impacto. La prenda, por cierto, estaba a la venta en su web por 115€, pero no intenten comprarla: está agotada.

Poco después se mostraba aun más dicharachera en otro programa, Carpool Karaoke, en el que hasta se puso a cantar después de años sin hacerlo y de haber reconocido que, en los conciertos de las Spice, a ella le apagaban el micrófono. Aunque eso no ha sentado demasiado bien a todo el mundo, ya que uno de los temas elegidos fue Spice Up Your Life, de su antigua banda. "Mel B está lívida. Victoria, de repente, abraza su pasado con las Spice Girls después de años intentando distanciarse del grupo. Es injusto que use ahora la música de ellas para mejorar su perfil", se pudo leer en The Sun sobre la reacción de su excompañera.

Sonrisa introspectiva

El enfado estaría más que justificado, ya que Victoria ha rechazado varias veces el reencuentro de la banda y, el año pasado, declaró sobre el tema: "Creo que ellas deberían cantar sus propias canciones, porque lo que hicimos fue muy especial. Si cantan las de las Spice Girls, me pondría un poco triste". O sea, justo lo que ella ha hecho ahora.

Aunque quizá lo más extraordinario de todo sean las fotos que se publicaron a mediados de marzo en las que, no solo se estaba riendo, sino que mostraban otra escena nunca vista: a la diseñadora en el supermercado, haciendo la compra y empujando el carrito. Las imágenes fueron captadas en Nueva York y, entre los productos que adquirió, había salmón ahumado, ensalada y verduras.

En 2015, en una entrevista para 'Vogue' quisieron saber cuál era la pregunta que más odiaba. Ella respondió por qué no sonrío, y la revista, por supuesto, le interrogó por los motivos. Victoria entonces dijo: "Por dentro estoy sonriendo, pero siento que tengo una responsabilidad con la comunidad de la moda".

¿Ustedes son capaces de entenderla? Seguramente no. ¿A qué se refería exactamente? Fíjense en las fotos en las que la ex Spice muestra su gesto más amable, aunque no lo crean existen unas cuantas. Entonces tal vez descubran lo que sus enemigos llevan años asegurando: al contrario que casi todo el mundo, ella pierde muchísimo cuando sonríe.

