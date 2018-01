Sonia Ferrer: "Soy defensora de criar a los niños con animales"

18 ene 2018 ángelez villacastín

La presentadora Sonia Ferrer es amante de los animales y derrocha ternura con sus canes, que ocupan una parte importante en su corazón. Está en contra de comprar o vender y apuesta por la adopción.

Nos recibe con sus mascotas en su casa.

Corazón ¿Me puede presentar a esta parte de su familia?

Sonia Ferrer De menor a mayor, la más pequeña es Duna, una caniche de dos años y medio, le sigue Parche, de poco más de tres, y el menos joven, Buddy, un golden retriever de 12 años.

C. ¿Cuál de sus tres perros es adoptado?

S.F. A Parche, lo adopté este verano. Lo conocía desde hacía un año, pero no se dejaba tocar, ha sufrido maltrato. Intentamos que se acercase dándole comida y el primer día que logré tocarle el hocico me pareció un milagro. Llegó con tenia, lleno de parásitos. Tiene leishmania pero es fuerte y agradecido. Le hemos dado una familia porque Duna y Buddy le han ayudado a integrarse.

C. ¿Lo de Parche de dónde viene?

S.F. Por la mancha que tiene en un ojo.

C. ¿Y los otros dos?

S.F. A Duna, me la regalaron unos amigos y Buddy es el hijo de una perra que tuve. Me lo quedé porque estaba malito. Tiene ictiosis congénita, enfermedad de la piel y displasia. El resto de la camada la regalé, porque no estoy de acuerdo con vender o comprar animales. Ahora le han diagnosticado cáncer de huesos y está adelgazando, pero la llegada de Parche le ha venido muy bien, ya no tiene que jugar tanto con Duna, que lo reclama constantemente. Es menos joven y necesita descansar.

Ahora las mujeres estamos diciendo: 'Basta ya'"

C. ¿Entonces nunca ha comprado una mascota?

S.F. Nunca, desde pequeña quise tener una mascota y con 19 años pensaba que llegaría a mí, pero no comprándola sino de alguna perrera, abandonada… Y así fue. Shana era una cachorra que los dueños no habían conseguido regalar y la querían matar. Cuando la vi pensé: "¡Ha llegado!". Cualquiera que me conozca sabe de la existencia de mi perra Shana, que vivió conmigo 16 años y fue mi mejor amiga.

C. Tiene una hija (Laura), de siete años. ¿Cómo se lleva con los canes?

S.F. Siempre he sido defensora de criar a los niños con animales. Los perros, además de dar protección y cariño, son unos compañeros fantásticos, como unos hermanos peludos. Buddy fue una gran ayuda para que mi hija aprendiera a andar: se apoyaba en él y, poquito a poco, caminaba a su lado.

C. Está en 'Amigas y conocidas', de TVE. ¿Tiene preferencia por alguno de los temas que se tratan.

S.F. Tocamos todos los temas, pero los feministas me gustan. Tenemos un escaparate fantástico para lanzar mensajes y no aprovecharlo sería una pena. Es un programa de mujeres. Está bien que hablemos de todo tipo de cosas como lo hacemos en la calle. Somos muy distintas, pero con muy buena relación y muchísimo respeto y cariño. A la gente le encanta que nos llevemos la contraria con tanta vehemencia en un tema y en el siguiente, estemos de acuerdo. Hay mucho compañerismo.

C. ¿Le gustaría emprender algún proyecto nuevo?

S.F. Llevo trabajando muchos años y he tocado muchos formatos, pero me quedan tantísimos por tocar...

C. Por ejemplo...

S.F. Me encantaría hacer un concurso, trabajar con niños, pero si soy sincera, no recuerdo haber disfrutando tanto como ahora. Trabajo con un equipo de mujeres con las que puedo contar, encabezado por una gran profesional como Inés Ballester. Es una mujer sencilla, cercana, que te ayuda, inteligente y que sabe gestionar el programa y a nosotras.

C. Hemos conocido la muerte de Diana Quer y estamos pendientes del caso de la Manada y de otras agresiones sexuales a menores. Usted es madre, ¿cómo lo vive?

S.F. Da miedo que una chica no pueda andar sola por la calle, que no pueda vestir como quiera. Somos vulnerables por el hecho de ser mujeres. Creo que ahora estamos diciendo «basta ya», y me gustaría que se terminara traduciendo en seguridad. Todas hemos sentido miedo en algún momento.

C. Su hija está en edad escolar. ¿Qué responsabilidad tiene la educación ante estas situaciones?

S.F. El trabajo principal se debe hacer en casa, pero ahora hay algo que no existía antes: se están trabajando las emociones. La inteligencia emocional supone que con un control de las emociones conseguimos ser unos adultos más sanos. Hay que enseñar en igualdad, y a empatizar. En los colegios falta mucha educación sexual...

C. Usted es catalana, ¿cómo ve el futuro de su tierra?

S.F. Como mucha gente, a la espera. La calle está enfrentada ideológicamente, porque los catalanes hemos demostrado, aunque yo llevo mucho tiempo sin vivir allí, que somos una sociedad pacifica. Lo que ha ocurrido es un claro ejemplo de lo mucho que necesitaba esta sociedad un pasito adelante en educación emocional.

