Juan Ibáñez: "Pablo Motos engancha"

Tinta y Parulo son dos jóvenes gatos gallegos que se han adaptado perfectamente a la vida en la capital de España. Pero no solo eso, a ambos les gusta viajar con Juan Ibáñez y su pareja, la actriz Nerea Barros, a la nieve e ir a la playa, dependiendo de la estación del año.

De sus mascotas y, por supuesto, de la relación con Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' -donde él trabaja-, charlamos en esta entrevista.

Corazón ¿Cuándo descubrió que le gustaban los gatos?

Juan Ibáñez Yo no los entendía muy bien, pero mi chica, Nerea, tenía un gatito que se llamaba Lea: era dominante y macarra pues se iba todas las noches de juerga con otro amigo gato, y volvía sucio, con arañazos… Era una maravilla.

C. Ahora tiene dos...

J.I. Tengo a Tinta y a Parulo. Nerea es de Santiago de Compostela y tenemos una casa allí alquilada. Un día aparecieron los bomberos a llevarse a dos gatitos abandonados en un edificio. Lograron coger a uno, pero al otro fue imposible. Un vecino lo rescató y nosotros decidimos quedárnoslo hasta que alguien lo quisiera adoptar, pero era tan cariñoso y tan mimoso que se quedó en casa con Lea y decidimos llamarle Tinta.

C. ¿Lea vio con buenos ojos esa decisión?

J.I. Mientras Tinta intentaba hacerse un hueco en la familia, Lea seguía su vida con su amigo gato y entraba y salía de la casa como siempre, jugaban por los tejados… hasta que un día resbaló y sufrió un accidente mortal.

C. ¿Cómo lo vivió Tinta?

J.I. Se quedó triste, no sabía por qué no estaba Lea. Todas las noches maullaba para que volviera y nosotros no sabíamos cómo explicarle que se había ido para siempre

Mi chica me descubrió los gatos"

C. Qué tristeza… Y ante esa situación, ¿qué hicieron?

J.I. Los padres de Nerea viven en el campo, al lado de Santiago de Compostela. Es zona de muchos gatos y había nacido una camada de la que solo sobrevivió uno, horroroso, negro y muy pequeño, ya que tenía solo unos dos días de vida. Estaba lleno de pulgas, con los ojos legañosos y el padre de Nerea se lo trajo. Al verlo, decidimos quedárnoslo y ese es Parulo, un gato de campo listísimo, tiene el ADN del monte.

C. A Tinta le falta una patita, ¿qué le ha pasado?

J.I. Empezó a cojear y después de llevarlo a muchas clínicas, algunas carísimas, y no saber lo que tenía, decidimos ir a una especializada en gatos que hay en Madrid. Su veterinaria, Flor, descubrió que tenía cáncer de huesos en la pata, nos tranquilizó y nos dijo que con una operación se podía salvar. Se la tuvieron que cortar, nos dio mucha pena, pero él lo que quería era que le dejara de doler la patita. Se apaña de lujo, no hay nada que no pueda hacer.

C. En el antiguo Egipto a los gatos se les consideraba casi dioses. ¿Cómo los tratáis vosotros?

J.I. Como dioses no, pero viven como reyes. Nos los llevamos de vacaciones, han estado en la nieve, en la playa... En mogollón de sitios.

C. Tiene a sus gatos desde pequeños, pero Pablo Motos también le tiene a usted desde muy joven.

J.I. Empecé con Pablo cuando tenía 21 años. Fue en el año 2007.

Llevo 17 años trabajando con Pablo Motos"

C. ¿Qué tiene Motos para que se queden con él tanto tiempo? ¿Engancha?

J.I. Él engancha y nosotros trabajamos muy bien, las dos cosas unidas. Llevamos 17 años juntos y con Pablo se trabaja genial.

C. 'El Hormiguero' (Antena 3) ha sido un formato innovador en la televisión.

J.I. Llegamos de la radio en un momento en el que se podía innovar, sin que importase mucho la audiencia. El Hormiguero es un programa en el que había muñecos, experimentos, invitados... La gente se adaptó a nuestro lenguaje y lograron entendernos. Es un proyecto de Pablo Motos de toda la vida, era su sueño, no es solo un formato y, además, le ayudan todos sus compañeros a cumplirlo.

C. ¿Se lleva el personaje de Trancas fuera del plató?

J.I. Claro, Trancas y Barrancas ya son una parte de nosotros muy importante.

C. ¿Trancas y su compañero inseparable, Barrancas (Damián Mollá), se llevan bien fuera del personaje?

J.I. Nos llevamos fenomenal. Éramos compañeros en la facultad, íbamos a buscar los trabajos juntos. A Pablo Motos nos presentamos los dos como pareja de guionistas y nos contestó que solo tenía un hueco. Con solo 21 años, le contestamos que era todo o nada, que no nos importaba cobrar la mitad. Al final, Pablo nos contrató a los dos con un sueldo para cada uno.

C. Su pareja sentimental es Nerea Barros, premio Goya a Mejor actriz revelación, en el año 2014, por la película 'La isla mínima'. Con esta vida tan artística de ambos, ¿cuándo se ven.

J.I. Yo trabajo de lunes a jueves y cuando ella no está rodando, nos vemos por la noche, en el desayuno y los fines de semana. Por suerte, compartimos aficiones y deportes, y viajamos a Galicia siempre que podemos.

